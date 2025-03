The Helsinki Distilling Company sekoitti valmiit cocktailit

Suomen kansainvälisesti palkituin käsityötislaamo The Helsinki Distilling Company tunnetaan korkealaatuisista käsityöläistisleistä, ja nyt niiden makumaailma on saatavilla myös helposti nautittavissa, valmiiksi sekoitetuissa cocktaileissa. Helsinki Cocktail Ginger Mule ja Helsinki Cocktail Rhubarb Spritz tuovat baaritason makuelämyksen tölkkiin – laadusta tinkimättä.

Käsityönä tehdyt maut nyt tyylikkäässä tölkissä

Helsinkiläistislaamon laatuviskeistä, gineistä ja vodkista tuttu tinkimätön käsityötaito näkyy ja maistuu myös uusissa valmisdrinkeissä. Kaksi uutuuscocktailia tuo kaupan hyllyille aidosta tislaamotuotteesta valmistetut kotimaiset vaihtoehdot tyylikkäissä, pitkissä alumiinitölkeissä.

”Suomalaiset ovat lonkerokansaa, ja me toimme niihin väriä jo 10 vuotta sitten. Juomahyllystä on kuitenkin puuttunut aito kotimainen baaritason drinkki – mutta ei enää. Viskin lisäksi meidät tunnetaan Helsinki Dry Ginistä ja Helsinki Dry Vodkasta, joten purkitimme niistä laadukkaat valmiit cocktailit”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn Master Distiller ja toimitusjohtaja Mikko Mykkänen.

RTD-cocktailit kasvava trendi myös Suomessa

The Helsinki Distilling Company loi suositut premium-lonkeronsa kesällä 2015, ja nyt tislaamo suuntaa RTD (ready-to-drink) -cocktailmarkkinaan. Se on yksi nopeimmin kasvavista juomakategorioista maailmalla. Kuluttajat arvostavat helppoutta ja laatua, ja erityisesti premium- sekä matala-alkoholipitoiset vaihtoehdot ovat kasvattaneet suosiotaan. Alan ennusteiden* mukaan RTD-cocktailien kysyntä jatkaa vahvaa kasvua, sillä ne tarjoavat ravintolatason elämyksen helposti nautittavassa muodossa.

”Maailmalla klassikkococktaileja on tölkitetty jo pitkään, mutta lonkeroiden ulkopuolinen RTD-markkina on Suomessa vasta nyt heräämässä. Trendikkäät seltserit löysivät tiensä Suomen markkinoille vasta pari vuotta sitten, joten myös cocktailbuumin syntyyn voi suhtautua luottavaisesti. Meidän uudet cocktailimme ovatkin tässä kategoriassa etujoukoissa. Ne ovat tuoksultaan ja maultaan tyylipuhtaita ja viimeisteltyjä, mutta alkoholipitoisuudeltaan mietoja ja helposti nautittavia”, lisää Mykkänen ja jatkaa: ”Kotimarkkinan lisäksi olemme sekoittaneet cocktaileja ja mixereitä myös vientiin. Kaukoidässä suosittuun Whiskey Highball -kategoriaan meillä on esimerkiksi oma, ruisviskipitoinen Helsinki Cocktail Highball, jota ei Suomen vähittäiskaupassa vielä nähdä.”

Aitoja raaka-aineita, ravintolatason makua

Helsinki Cocktail Ginger Mule ja Helsinki Cocktail Rhubarb Spritz ovat tinkimättömän laadun ystäville suunnattuja juomia, jotka tarjoavat aidon cocktailin makuelämyksen. Helsinki Dry Vodka ja Helsinki Dry Gin ovat tislaamon kansainvälisesti palkittuja tuotteita, jotka yhdistyvät täydellisesti klassisiin makupareihin inkivääriin ja raparperiin.

Helsinki Cocktail Ginger Mule (5,5 %) – Klassinen ja suosittu Mule-drinkki, jossa yhdistyvät Helsinki Dry Vodka, Muteman-inkivääriolut ja raikas lime.

Helsinki Cocktail Rhubarb Spritz (5,5 %) – Trendikäs Gin Spritz, jossa kohtaavat Helsinki Dry Gin ja raikas raparperi.

Helsinki-cocktailit nautitaan jäähdytettynä sellaisenaan tai lasista jäiden kanssa. Juomat myydään 330 ml tyylikkäissä, pitkissä alumiinitölkeissä. Alkoholipitoisuus on 5,5 % ABV.

* https://www.futuremarketinsights.com/reports/rtd-cocktails-market

Ainesosat

Helsinki Cocktail Ginger Mule: vesi, glukoosi-fruktoosisiirappi, vodka, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, inkivääriuute, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti).

Ravintosisältö 100 ml:sta: Energia 289 kJ/ 69 kcal, hiilihydraatit 9,6 g (sokereita 9,6 g), rasva 0 g, proteiini 0 g ja suola 0 g.

Helsinki Cocktail Rhubarb Spritz: vesi, glukoosi-fruktoosisiirappi, tislattu gin, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kvassiauute, luontainen aromi, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti).

Ravintosisältö 100 ml:sta: Energia 250 kJ/ 60 kcal, hiilihydraatit 7,3 g (sokereita 7,3 g), rasva 0 g, proteiini 0 g ja suola 0 g.