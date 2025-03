Haastavassa markkinassa menestyvä Digitoimisto Raju on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi

Digitaalisen markkinoinnin ala on tällä hetkellä murroksessa, ja useat alan yritykset kohtaavat taloudellisia haasteita. Digitoimisto Raju on onnistunut rakentamaan työyhteisön, jossa työntekijät voivat hyvin, ja yritys on säilyttänyt vahvan kasvunsa taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Samalla Raju on auttanut muita organisaatioita menestymään dataohjatun digimarkkinoinnin avulla, vaikka moni yritys kamppailee epävarmassa taloustilanteessa. Great Place to Work® -tunnustus on osoitus siitä, että panostaminen avoimuuteen, yhteisöllisyyteen, kovaan työhön ja pitkäjänteiseen työntekijöiden hyvinvointiin kannattaa – myös vaikeampina aikoina.

Taloudellisesti haastavina aikoina yritykset karsivat usein panostuksista työntekijöiden hyvinvointiin ja työsuhteiden laadusta, mutta Rajulla työhyvinvointi pidetään jatkuvasti korkeana prioriteettina. Vuonna 2024 yritys haki Great Place To Work® -sertifikaattia, ja henkilöstötutkimuksen tulokset olivat erinomaiset, korostaen yrityksessä vallitsevaa hyvää ilmapiiriä ja luottamukseen perustuvaa kulttuuria (Great Place to Work, 2024).

“Meille oli alusta asti selvää, että haluamme rakentaa työpaikan, jossa jokainen voi kukoistaa. Tämä tunnustus osoittaa, että olemme onnistuneet siinä”, toimitusjohtaja Rami Halonen kertoo.

Digitoimisto Rajun kulttuuri perustuu avoimuuteen. Yrityksessä edistetään ilmapiiriä, jossa jokainen voi vapaasti ilmaista mielipiteensä turvallisesti ja haastaa alan vakiintuneita käytänteitä. Yrityksen toimintaa ohjaavat arvot läpinäkyvyys, asiantuntijuus, asiakaskokemus ja vastuullisuus, joiden pohjalta yritys pyrkii luomaan merkityksellisiä työsuhteita, joissa ihmiset voivat hyvin.

“Luottamus perustuu vahvasti keskinäisiin suhteisiin ja jokainen nähdään kokonaisena ihmisenä”

"Onnea Digitoimisto Raju, Suomen Paras Työpaikka! Raju on menestyksekkäästi arvojohdettu ja erottautuu parhaana johdonmukaisella tavallaan rakentaa hyvää työpaikkaa jokaiselle. Luottamus perustuu vahvasti keskinäisiin suhteisiin ja jokainen nähdään kokonaisena ihmisenä, joka on pohja menestyvälle liiketoiminnalle. Sydämestäni onnittelen rajulaisia ja jään mielenkiinnolla seuraamaan Rajun matkaa." Kiteyttää Great Place To Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti.