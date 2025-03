Pohjois-Savon ilmastopäästöt ovat laskeneet 15 vuodessa yli 40 % – Sähköntuotannon puhdistuminen leikkaa energiasektorin päästöjä

Myönteinen kehitys johtuu pääosin energiasektorin ja erityisesti sähköntuotannon puhdistumisesta. Kulutussähkön päästöt pienenivät peräti 34 % ja sähkölämmityksen päästöt 35 %.

- Hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa tavoitevuoteen 2035 mennessä, mutta se vaatii päästövähennystoimien lisäksi voimakasta hiilinielujen vahvistamista, Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen kertoo.

Pohjois-Savoon on suunnitteilla useita energiantuotannon sähköistymiseen liittyviä investointeja. Kuopion Energia Oy investoi sähköteholtaan 60 megawatin sähkökattilaan Haapaniemen voimalaitoksella tänä vuonna.

- Sähkökattila vähentää polttoaineiden tarvetta vuosittain jopa 15 prosenttia, eli 200 gigawattitunnin edestä. Korvattava määrä riippuu paljon sähkön hinnasta. Tämä investointi on yksi esimerkki pitkäjänteisestä työstämme, jossa etsimme vaihtoehtoja polttoon perustuville ratkaisuille, toteaa Kuopion Energia Oy:n tuotantojohtaja Peter Seppälä.

Pohjois-Savon uusiutuvan energian investointipotentiaali yli 6,5 miljardia euroa

Pohjois-Savon alueelle on suunnitteilla useita kymmeniä puhtaan energian investointihankkeita. Maakuntaan suunnitteilla olevien julkisten teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoima- sekä biokaasulaitoshankkeiden yhteisarvo on yli 6,5 miljardia euroa.

Tuulivoimahankkeita on suunnitteilla 24 alueelle. Hankkeiden yhteenlaskettu enimmäisvoimalamäärä on lähes 450 voimalaa ja yhteisteho 3600 megawattia. Tuulivoimaan liittyvien investointisuunnitelmien yhteisarvo on yli 5,5 miljardia euroa.

Teollisia aurinkovoimahankkeita Pohjois-Savossa on suunnitteilla 24 alueelle. Näiden hankkeiden yhteisnimellisteho on noin 2000 MWp**. Aurinkovoimahankkeiden investointisuunnitelmien yhteisarvo on n. 1,2 miljardia euroa. Ensimmäinen suuri aurinkovoimala valmistui Joroisten lentokentälle vuonna 2023.

Suomen Lantakaasu Oy:n Kiuruveden biokaasulaitoksen rakentaminen on käynnistynyt. Muita biokaasulaitoksia tai niiden laajennuksia on suunnitteilla neljälle alueelle. Hankkeiden investointiarvo on noin 70 miljoonaa euroa.