Vihreiden pormestariehdokas Harjanne: Valittu Satamatunnelilinjaus olisi kallis virhe ja kertoo puolueiden prioriteeteista Helsingissä

– Tämä päätös uhkaa tulla todella kalliiksi. Itse tunneli maksaa vähintään sen 320 miljoonaa euroa, ja tämän linjauksen myötä menetetään ainakin 100 miljoonaa euroa menetettynä rakennusoikeutena. Hankkeelta puuttuu edelleen hyöty-kustannus-arvio, eivätkä sellaista suostuneet kokoomus ja SDP nytkään tekemään. Kokoomuksen linja autotunneleihin on jännästi päälaellaan suhteessa kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Kannattaviakin autoilua korvaavia hankkeita nihkeillään, autotunnelit on saatava hinnasta viis, Harjanne ihmettelee.

Päätös lautakunnassa syntyi yhden äänen enemmistöllä, ja ratkaisevan äänen antoi SDP:n pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma.

– SDP:n pormestariehdokas Heinäluoma asettui taas autopuolueosastoon - hän halusi aikanaan keskustatunnelin ja ratkaisi tämän nyt näin. SDP:n rivithän tässä hajosivat, ja olen sinänsä iloinen, että moni demareissa näkee päätöksen ilmeiset ongelmat. On kuitenkin epäselvää, mikä on puolueen visio kaupungista? Autotunnelit edellä vai asuntoja ja viihtyisää kaupunkia? Pormestariehdokkaan linja on toki selvä, Harjanne toteaa.

– Lopullisen päätöksen tekee tietysti uusi valtuusto. Toivottavasti siellä enemmistössä on fiksun taloudenpidon ja maankäytön sekä luonnon puolustaminen, Harjanne pohtii.