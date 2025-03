Ympäristö- ja rakennuslautakunta: Hepokorven datakeskukselle toinen rakennuslupa

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi 20.3.2025 kokouksessaan Microsoft 3465 Finland Oy:lle luvan datakeskuksen, sen toimintaa tukevien apurakennusten ja muiden rakennelmien rakentamiseen Espoon Hepokorpeen. Lisäksi lautakunta myönsi luvan rakentamistöiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta.

Datakeskushanke on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka ensimmäisen vaiheen rakennuslupahakemus samalle tontille on hyväksytty aiemmin ja rakennustyöt ovat käynnissä. Aiempi lupahakemus on sisältänyt myös koko tontin maisemaa muuttavat työt ja muun muassa hulevesien hallintaselvitykset. Microsoftin datakeskus tuottaa ekologista lämpöä ja tukee Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

