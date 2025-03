Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Evondos-lääkeautomaateissa havaittu toimintahäiriöitä

Niille asiakkaille, joilla on käytössä Evondos Anna -laite, ei voida tehdä etäsoittoja laitteen kautta eikä lääkkeitä voida antaa valvotusti etäyhteydellä. Kotihoidon koordinaatiokeskukseen ei myöskään välity tieto, jos laite ei toimi. Evondos Anna -laitetta käyttäviä asiakkaita on hyvinvointialueella noin 20. Kotihoidon työntekijät käyvät illan aikana laitetta käyttävien asiakkaiden luona varmistamassa asianmukaisen lääkkeenoton.

Illan aikana on havaittu, että myöskään tavanomaiset Evondos-lääkeautomaatit eivät kaikilta osin toimi normaalisti. Näitä laitteita on käytössä noin 240 asiakkaalla. Asiakkaille tehdään illan, yön ja aamun aikana soitto- tai kotikäynti kriittisyysarvioinnin perusteella. Kotihoidon henkilöstöä on lisätty illan ja yön ajaksi.