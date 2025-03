Veke jatkaa panostuksia kotimaisiin mäntyhuonekaluihin - esittelee uuden Taika-sarjan ja täydentää Askel- ja Taimi-mallistoja

Veke käynnisti kotimaisten mäntyhuonekalujen valmistuksen Ranualla vuonna 2022, kun se osti osuuden ranualaisesta ASWoodista ja ryhtyi yhteistyöhön paikallisen mäntylevyliimatehtaan kanssa.

"Kotimaisten mäntyhuonekalujen suosio on yllättänyt meidät positiivisesti. Vuonna 2024 toimitimme suomalaisiin koteihin noin 2 000 Ranualla valmistettua huonekalua. Asiakkaat arvostavat suomalaista laatua, vastuullisia materiaaleja ja ajattomia skandinaavisia kalusteita. Haluamme jatkaa panostuksia kotimaiseen tuotantoon ja kehittää mallistoja edelleen,” kertoo Veken toimitusjohtaja Markus Ranua.

Uusi säilytyskalustesarja Taika yhdistää tyylin ja käytännöllisyyden

Taika-kalustesarja tarjoaa käytännöllisiä tv-tasoja, senkkejä ja kaappeja, joissa yhdistyvät ajaton design ja toiminnallisuus. Massiivimännyn luonnollinen pinta sekä pystysuuntainen sormipaneelikuviointi tuovat kalusteisiin kauniin rytmin. Selkeälinjainen muotoilu maksimoi säilytystilan kompakteissa ulkomitoissa. Materiaalina on PEFC-sertifioitu kotimainen mänty. Sarjan on suunnitellut pitkän linjan vekeläinen Matias Ranua.

Taika-säilytyskalusteiden näkyvät osat kuten kannet, sivut ja ovet valmistetaan oksattomasta männystä. Annika Pintamo-Kenttälä Veke

Taika-senkki greigen sävyssä sopii monenlaiseen sisustukseen. Annika Pintamo-Kenttälä Veke

Taika-sarjan maanläheiset värisävyt, puunsävyinen hiekka ja maalattu greige, sulautuvat kauniisti erilaisiin sisustuksiin. Pehmeästi avautuvat ovet on varustettu pomppusaranoilla. Tuotteet toimitetaan asiakkaille lähes valmiiksi koottuina – asiakkaan tarvitsee vain kiinnittää jalat, ja kaluste on käyttövalmis. Huonekalut voidaan kiinnittää myös seinään ilman jalkoja.

Modulaarinen Askel-hylly kasvaa uusilla vaihtoehdoilla



Myös Veken suosittu Askel-hyllysarja saa uusia vaihtoehtoja. Modulaarinen avohylly mahdollistaa muokattavuuden ja kasvaa omistajansa tarpeiden mukaan – askel kerrallaan. Nyt hyllyihin on valittavissa joko suorat tai pyöristetyt hyllylevyt, ja oman hyllyn suunnittelu onnistuu kätevästi 3D-suunnitteluohjelmalla.

Askel-hyllyjä on saatavilla neljässä sävyssä sekä puuvalmiina, jolloin hyllyn voi käsitellä haluamallaan sävyllä. Askel-hyllyt valmistetaan PEFC-sertifioidusta männystä Ranualla. Hyllysarjan on suunnitellut Veken Matias Ranua.

Askel-hyllysarjan modulaarisista osista voi koota monenlaisia hyllykokonaisuuksia. Susanna Ranua Veke

Suoralla hyllypäädyllä Askel-hyllystä tulee ulkomitoiltaan kompaktimpi säilytystilaa vähentämättä. Annika Pintamo-Kenttälä Veke

Hukkapaloista syntyi uusi tuote - Askel-yöpöytä

Askel-hyllyn valmistuksessa syntyvä ylijäämämateriaali saa nyt uuden elämän Askel-yöpöytänä. Yöpöytään on valittavissa kaksi eri korkeutta sekä useita värivaihtoehtoja. Puuvalmiin tuotteen voi myös itse käsitellä haluamallaan sävyllä.

Askel-yöpöydät valmistetaan Askel-sarjan tuotannossa syntyneistä ylijäämäpaloista. Marjo Ranua Veke

Taimi-sarjan ruokapöydät ja sohvapöydät saavat aidot marmorikannet

Myös Veken ja sisustusharrastaja Linda Viipurin yhteistyönä suunniteltu suosittu Taimi-sarja laajenee tänä keväänä, kun tuotesarjan ruokapöydät ja sohvapöydät saavat upeat aidolla marmorikannella varustetut vaihtoehdot. Pöydänjalkojen materiaalina on edelleen kotimainen PEFC-sertifioitu mänty, johon ruskeasävyinen marmorikansi tuo ylellisen lisän. Marmorikannet valmistetaan travertiinista Turkissa ja pinta on viimeistelty lakkaamalla. Jokainen marmoritaso on uniikki luonnonkiven ainutlaatuisten kuvioinnin ansiosta.

Taimi-sohvapöydän jalka on valmistettu materiaalina on kotimaisesta PEFC-sertifioidusta männystä, johon ruskeasävyinen marmorikansi tuo ylellisen lisän. Susanna Ranua Veke

Marmoritasot ovat lakattua travertiinia Turkista. Jokainen taso on uniikki. Susanna Ranua Veke

Veken uutuuksia esillä Helsingin Kevätmessuilla

Uudistunut Taimi-sohvapöytä ja Askel-hylly ovat esillä Helsingin Kevätmessujen Trendikoti-osastolla (3d19) 27.-30.3.2025. Kevätmessujen Trendikoti esittelee neljä ajankohtaista sisustustrendiä väripaletteineen ja tuotteineen. Kokonaisuuden suunnittelun ja tuotevalintojen takana on sisustussuunnittelija ja trendiasiantuntija Malla Tapio Sisustamalla Interior Design Oy:sta. Lisäksi Veken pihakalusteiden uutuuksia on esillä osastolla 6m20 ja malliparvekkeella 6r54.