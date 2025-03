Hämeen ELY-keskuksella ja Leader-ryhmillä noin kymmenen miljoonaa jaettavaksi maaseudun kehittämiseen tälle vuodelle

Hämeen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien käytettävissä oleva potti maaseudun kehittämiseen vuonna 2025 nousee suunnilleen kymmeneen miljoonaan euroon. Jaettavissa oleva tukisumma tarkentui maa- ja metsätalousministeriön käytettävissä olevia myöntämisvaltuuksia koskevan päätöksen myötä.

ELY-keskuksesta jaettava reilu 6,7 miljoona euroa on tarkoitettu maaseutualueiden yhteisöjen ja yritysten tukemiseen monipuolisesti. Tukipotti tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kehittää Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutualueiden elinvoimaa ja edellytyksiä hyvälle elämälle Hämeen maaseudulla. Tukisumma muodostuu EU:n ja valtion rahoitusosuuksista ja koostuu tälle vuodelle osoitetusta uudesta myöntämisvaltuudesta sekä viime vuodelta siirtyvästä osuudesta.

”Viime vuonna maaseuturahoitusta saatiin hyvin Hämeessä liikkeelle, mutta tiettyihin tukityyppeihin, kuten yritys- ja viljelijäryhmähankkeiksi hakemuksia ei ole juuri tullut. Lisäksi alueen tukikelpoisia yrityksiäkin olisi mahdollista tukea vielä enemmän”, kertovat kehittämispäällikkö Timo Kukkonen ja rahoitusasiantuntija Kari Palvaila ELY-keskuksesta.

Ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin erillisrahaa yli puoli miljoonaa – hakemuksia kaivataan

Maaseudun ilmasto- ja ympäristöinvestoinneille on varattu oma erilliskiintiö rahoituksesta. Korvamerkitty potti oli käytössä myös viime vuonna, jolloin ELY-keskuksesta rahoitusta myönnettiin Kanta-Hämeen puolella merkittävään kosteikkorakentamisinvestointiin Tammelassa ja Päijät-Hämeessä pohjakynnyksen rakentamiseen Sysmän Virtaankoskella. Viime vuodelta rahaa käytettäväksi ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin Hämeessä siirtyy noin 130 000 euroa, kun uutta rahaa Hämeeseen saatiin nyt noin 570 000 euroa. Siten ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin varattu potti nousee yhteensä suunnilleen 700 000 euroon.

”Koko maankin mittakaavassa rahoitusta ilmasto- ja ympäristötekoihin saatiin Hämeeseen paljon. Tähän teemaan kaivataan ihan ehdottomasti lisää hakemuksia, jotta raha saadaan liikkeelle ja ennen kaikkea ympäristöä kuntoon. Tuettavia investointeja voisivat olla vaikkapa vesistöjen kunnostamishankkeet tai ilmastopäästöjä vähentävät uusiutuvaan energiaan liittyvät yhteisöjen investoinnit. Mahdollisuuksia on paljon, hakemusten laatu ratkaisee”, Kukkonen pohtii.

Nyt osoitetun alueellisen myöntövaltuuden lisäksi Hämeen ELY-keskukselle osoitettiin uutta rahaa kaksi miljoonaa euroa valtakunnallisiin maaseudun kehittämishankkeisiin ja miljoona euroa valtakunnallisiin EIP-hankkeisiin maa- ja metsätalouden alkutuotannon innovaatioihin ja ongelmien ratkomiseen. Hämeen ELY-keskus toimii molempia hankemuotoja hallinnoivana viranomaisena.

Hämeen Leader-ryhmillä yli kolme miljoonaa jaettavaa paikalliseen kehittämiseen kunnissa ja kylissä

Tänä vuonna Hämeen Leader-ryhmillä eli paikallisilla maaseudun kehittämisyhdistyksillä on käytössä noin 3,3 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen. Pääosin Päijät-Hämeessä toimivalla Päijänne-Leader ry:llä rahaa on käytettävissä noin 1,5 miljoonan euron edestä. Hämeenlinnan seudulla toimivalla Linnaseutu ry:llä, Lounais-Hämeessä toimivalla LounaPlussa ry:llä ja Riihimäen seudulla sekä Uudellamaalla toimivalla EMO ry:llä on hanke- ja yritystukiin jaettavissa kullakin suunnilleen 600 000 euroa.

”Leader-tuki on todellista lähirahoitusta oman alueen yrityksille, yhdistyksille, seuroille ja muille toimijoille. Päätökset tuettavista kohteista tehdään paikallisia lähellä ja varat jäävät aidosti lähelle oman alueen eduksi”, Hämeen Leader-ryhmien toiminnanjohtajat Jussi Pakari (Linnaseutu ry), Anu Taipale (Päijänne-Leader ry), Tuula Kallioinen (LounaPlussa ry) ja Esko Pietari (EMO ry) kannustavat yhdessä.

Leader-rahoitus koostuu EU:n (43 %) ja Suomen valtion (37 %) osuuksien lisäksi alueen kuntien (20 %) osuuksista.

”Leader-ryhmät voivat tänäkin vuonna tukea Hämeen maaseutualueita ja asukkaita vauvasta vaariin esimerkiksi luontopolkujen ja liikuntapaikkojen rakentamisen sekä kulttuurikohteiden ja kylätalojen kunnostamisen muodossa. Myös yritysten kannattaa ehdottomasti hyödyntää monipuoliset tukimahdollisuudet investointeihin ja kehittämiseen”, Leader-toiminnanjohtajat sanovat.

Leader-ryhmistä EMO ry toimii merkittävissä määrin myös Uudenmaan puolella ja Päijänne-Leader ry myös Etelä-Savossa entisen Pertunmaan kunnan alueen osalta. Näiden ryhmien kehyksien osalta rahoitusta ohjataan siten myös naapurimaakuntien maaseutualueiden kehittämiseen.

Alueellisten hanke- ja yritystukien haku on jatkuva, mutta päätökset rahoitettavista kohteista tehdään valintajaksoittain. ELY-keskuksilla ja Leader-ryhmillä on omat valintajaksonsa. Valtakunnallisia hankkeita haetaan omassa erillisessä haussa ELY-keskuksesta.