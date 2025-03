Pirkanmaa: pientalojen paloturvallisuuden itsearvioinnin ehtii palauttaa vielä maaliskuun aikana

Pientalojen itsearviointiväli on viisi vuotta

Itsearvioinnin tarkoituksena on parantaa asumisen paloturvallisuutta. Näin pystytään tavoittamaan suuri määrä pientalojen asukkaita nopeasti ja tehokkaasti.

Tutustumalla kiinteistön paloturvallisuusasioihin, täyttämällä itsearviointilomakkeen sekä varautumalla onnettomuustilanteisiin voi omalta osaltaan parantaa kotinsa paloturvallisuutta.

Pientalojen itsearviointi tehdään viiden vuoden välein, joten joka vuosi osa pientaloasujista saa kirjeen kotiinsa. Tänä vuonna kirjeitä lähetettiin 14 000. Helmikuussa saapuneessa kirjeessä on turvallisuusopas ja ohjeet pientalon paloturvallisuuden itsearvointiin.

Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, joista arviointilomaketta ei palauteta määräajassa. Eli jos kirje on vielä jäänyt pöydänkulmalle, nyt on hyvä aika täyttää ja palauttaa se. Paloturvallisuusasioista kannattaa samalla jutella myös muiden talon asukkaiden kanssa.

Usein kysytyt kysymykset paloturvallisuuden itsearvioinnista

Kysymys: Miksi en saanut itsearviointikirjettä, vaikka niitä on saapunut samalle alueelle?

Vastaus: Pirkanmaa on jaettu viiteen alueeseen, ja jokaiselle alueelle lähetetään itsearviointilomakkeet eri vuosina. Jos et saanut arviointikirjettä nyt, alueesi on vuorossa tulevina vuosina.

Kysymys: Mistä tiedän, pitääkö minun tehdä itsearviointi ja miten se tehdään?

Vastaus: Olet saanut postissa helmikuussa kirjeen pelastuslaitokselta. Kirje sisältää turvallisuusoppaan, arviointilomakkeen ja tarvittavat ohjeet.

Kysymys: Milloin palotarkastus tehdään, jos en ehtinyt palauttaa itsearviointilomaketta?

Vastaus: Itsearviointeihin liittyvät palotarkastukset tehdään kesän 2025 aikana. Palotarkastuksista ei ilmoiteta erikseen.

