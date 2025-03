Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Nordic Ren-Gas Oy:n puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoshankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Nordic Ren-Gas Oy:n hankkeen tavoitteena on rakentaa Poriin Kirrinsannan teollisuusalueelle Power-to-Gas-tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja osa hukkalämmöstä hyödynnetään kaukolämmössä.

Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä viisi lausuntoa. ELY-keskus on 19.3.2025 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Arviointiohjelma on laajuudessaan ja esitetyiltä menetelmiltään pääosin riittävällä tarkkuudella laadittu. Arviointiohjelmassa on esitetty tehtäväksi ympäristövaikutusten lisäksi laitoksen melumallinnus sekä Natura-arvioinnin tarveharkinta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mm. riittävän tarkkoihin luontoselvityksiin, tulva- ja riskitilanteiden kuvaukseen, hukkalämmön vapauttamisen vaikutuksiin sekä vaikutusten havainnollistavaan esitystapaan.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. Arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävissä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/NordicRenGas-Pori-YVA

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sonja Lukkarinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi