Thales DIS Finland aloittaa muutosneuvottelut

Thales DIS Finlandille on ensisijaisen tärkeää tukea neuvottelujen kohteena olevaa henkilöstöä koko neuvotteluprosessin ajan ja varmistaa, että he saavat kaiken tarvittavan tiedon sekä tukea ja ohjausta aina tarvittaessa.



Thales on sitoutunut varmistamaan liiketoimintansa saumattoman jatkumisen asiakkailleen ja tarjoamaan näille alansa korkealaatuisinta palvelua.

Muutosneuvottelut kestävät kuusi viikkoa, ellei neuvotteluosapuolten kesken sovita toisin. Prosessi on nyt käynnissä, eikä yhtiö kommentoi sitä julkisuuteen enempää.

Thales on maailman johtava turvallisten edistyneiden teknologioiden valmistaja, jolla on noin 295 työntekijää Suomessa.