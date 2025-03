Näin syntyy oikeaoppinen päätös sähköautojen latauspisteistä taloyhtiössä

Taloyhtiön lataushankkeessa on tärkeää edetä suunnitelmallisesti.

”Yhtäältä on kyse osakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja toisaalta siitä, etteivät osakkaat tee turhia investointeja järjestelmiin, jotka myöhemmin osoittautuvat yhteensopimattomiksi”, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia.

Haltian mukaan oleellista on myös selvittää osakkaiden ja asukkaiden lataustarpeita, joita pyritään tarkastelemaan riittävän pitkällä aikajänteellä investointeihin nähden.

Sähkösuunnittelu on teetettävä alan ammattilaisella, kuten tietenkin asennustyötkin.

Erilaisia vaihtoehtoja päätöksentekoon ja kustannustenjakoon

Latauspisteitä koskevan päätöksenteon ja kustannustenjaon suhteen on erilaisia vaihtoehtoja, jotka riippuvat esimerkiksi siitä, ovatko paikat yhtiön vai osakkaiden hallinnassa.

Yhtiön hallitsemat autopaikat

Yhtiön hallitsemille paikoille voidaan päättää asentaa latausjärjestelmä yhtiökokouksen yksinkertaisella enemmistöllä. Kyse on huoneistojen käytön kestävyyttä edistävästä uudistuksesta. Tällöin myös kustannukset jaetaan osakkaiden kesken heidän vastikeperusteidensa mukaisesti. Yhtiön paikoille voidaan myös päättää asentaa pelkkä latausinfra eli latausvalmius, jolloin osakkaalle annetaan oikeus omana muutostyönään ja omalla kustannuksellaan asentaa latauslaite. Lataussähkön hinta peritään autopaikkamaksun yhteydessä mitatun kulutuksen perusteella.

Osakashallinnassa olevat autopaikat

Jos paikat ovat osakashallinnassa, voidaan päättää yhtiökokouksen ja siellä edustettuina olevien autopaikkaosakkaiden enemmistöllä asennuttaa latausjärjestelmä (joko pelkkä infra tai myös latauslaitteet), jolloin kustannukset kohdentuvat siitä hyötyä saaville eli autopaikkaosakkaille heidän vastikeperusteidensa mukaisessa suhteessa. Järjestelmän kunnossapito jää tällaisessa hankkeessa yhtiölle, ellei muuta päätetä määrätä yhtiöjärjestyksessä. Lataussähkön kustannus peritään mitatun kulutuksen perustella latausvastikkeella, jota koskeva määräys tulee lisätä yhtiöjärjestykseen.

Osakashallintaisilla paikoilla voidaan myös päättää toteuttaa latausjärjestelmä ns. osakasvähemmistön hankkeena. Tällöinkin kyse on yhtiön hankkeesta, josta voidaan päättää yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistöpäätöksellä. Tässä tapauksessa kustannukset kohdentuvat hankkeeseen suostuville eli halukkaille osakkaille heidän vastikeperusteidensa suhteessa. Myös tässä tapauksessa kunnossapitovastuu on yhtiöllä, ellei muuta määrätä. Lataussähkön hinta peritään mitatun kulutuksen perusteella latausvastikkeessa, kuten edellä. Tällaisen hankkeen osalta on yhdenvertaisuusperiaatteeseen nojaten jo päätöksenteon yhteydessä määritettävä muiden osakkaiden mahdollisuudet ja ehdot liittyä mukaan järjestelmän käyttöön.

Autopaikkaosakkaalle voidaan antaa myös lupa asennuttaa latauspiste osakasmuutostyönä. Tällöin osakas vastaa kustannuksista ja myös muutostyönsä kunnossapidosta. Lataussähkö peritään mitatun kulutuksen perusteella latausvastikkeessa.

”Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on kuitenkin tärkeää huomioida, että taloyhtiön yhteistä sähkökapasiteettia ei voida antaa yksittäisten osakkaiden käyttöön niin, ettei muilla ole vastaavaa mahdollisuutta hyödyntää sitä”, Tapio Haltia muistuttaa.