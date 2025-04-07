Yleistyneeseen pähkinäallergiaan etsitään nyt uutta hoitomuotoa suomalaiskeksinnön avulla
Lasten pähkinäallergiaan liittyvät vakavat allergiset reaktiot ovat yleistyneet – yleisin aiheuttaja on cashewpähkinä. HUSissa on käynnistynyt tutkimus, jossa kehitetään cashewpähkinän siedätyshoitoa 1–3-vuotiailla lapsilla. Pienten lasten cashewpähkinäallergian siedätyshoidosta ei ole toistaiseksi julkaistu tutkimustuloksia. Varhaislapsuudessa toteutettu siedätyshoito saattaa tulevaisuudessa vähentää pähkinäallergian esiintyvyyttä aikuisväestössä.
Puolet lasten hengenvaarallisista ruoka-anafylaksioista pähkinöiden aiheuttamia
HUSin mukaan valtaosa lasten ruoka-allergioista on lieviä ja väistyy kouluikään mennessä, mutta pähkinäallergia jatkuu noin 80–90 %:lla aikuisuuteen asti. Pähkinöiden, erityisesti cashewpähkinän kulutus on moninkertaistunut Suomessa 2000-luvulla. Tämä on johtanut cashewpähkinän aiheuttamien vaikeiden allergisten reaktioiden lisääntymiseen.
Vuosina 2015–2020 ilmoitetuista lasten hengenvaarallisista allergiareaktioista, eli ruoka-anafylaksioista, 49 % oli pähkinöiden aiheuttamia. Näistä yleisin aiheuttaja oli cashewpähkinä. Pähkinäallergian tavanomainen hoito on pähkinän tarkka välttäminen ja oireiden hoito ensiapulääkkeillä.
Tutkimuksen mahdollistajana suomalaisen äidin kotikeittiöstä lähtenyt innovaatio
Ruokasiedätys on sietokykyä lisäävä allergian hoitomuoto, jota on aiemmin tutkittu pääasiassa kouluikäisillä lapsilla. Alle 4-vuotiaiden cashewpähkinäallergiasta ja sen siedätyksestä ei ole aiemmin julkaistu maailmalla yhtäkään tutkimusta.
”Tutkimuksen tavoitteena on kehittää turvallinen cashewpähkinän siedätyshoito-ohjelma pienille lapsille ja arvioida sen tehoa pysyvän sietokyvyn saavuttamisessa verrattuna cashewpähkinän välttämiseen 1–3-vuotiailla lapsilla", sanoo Heidi Sandström, lastentautien erikoislääkäri ja tutkimuksen vastaava lääkäri.
Tutkimuksessa toteutettava siedätys tehdään markkinoiden ainoalla pähkinää sisältävällä lastenruualla, Green Planet Astronautsin cashewpuurolla. Helsinkiläisen äidin kotikeittiöresepteistä lähtenyt Green Planet Astronauts on kotimainen, lastenruokaan erikoistunut yhtiö. Sen liikevaihto ylsi vuonna 2024 kahteen miljoonaan euroon.
”En osannut kuvitella miten merkittävien asioiden äärelle voidaan päätyä”
”Minulle oli kunnia, että HUS otti yhteyttä – en osannut kuvitella miten merkittävien asioiden äärelle voidaan päätyä tutkimuksen mahdollistajana. Tutkimusryhmän jäsenet olivat löytäneet tuotteemme ruokakaupassa ja yllättyneet iloisesti, että pähkinää oli ylipäänsä saatavilla lastenruokana”, Green Planet Astronautsin perustaja Milla Westerling kertoo. "Maailmalta ei löydy muita cashewpähkinää sisältäviä tuotteita lapsille lastenruokalaatuisena. Tuotekehityksessä tärkeintä oli kuitenkin todella hyvä maku – ilman sitä lasta ei saisi syömään mitään eikä tämäkään tutkimus toteutuisi.”
HUSin tutkimus kestää noin viisi vuotta.
