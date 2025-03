Tulkinnanvaraiset oikeuskysymykset entistä nopeammin korkeimman oikeuden ratkaistavaksi

Eduskunnan hyväksymien lainmuutosten taustalla on korkeimman oikeuden vuonna 2023 tekemä esitys valtioneuvostolle muutoksenhakusäännösten täydentämisestä. Esityksen tavoitteena on ollut edistää korkeimman oikeuden mahdollisuuksia antaa ennakkopäätöksiä ja siten huolehtia lainkäytön yhtenäisyydestä ja oikeuskäytännön ohjaamisesta. Tarkoitus on, että nyt voimaantulevat keinot ohjaavat aikaisempaa tehokkaammin ennakkopäätösluonteisia oikeuskysymyksiä alemmista tuomioistuimista korkeimman oikeuden ratkaistavaksi ja parantavat korkeimman oikeuden edellytyksiä antaa ennakkopäätöksiä asioissa, jotka hovioikeudessa kuuluvat jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin.

”Molemmat muutokset tukevat korkeimman oikeuden ennakkopäätöstehtävää, ja niillä on myös myönteinen vaikutus yksittäisten oikeudenkäyntien joutuisuuteen ja oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuviin kustannuksiin”, korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen konkretisoi asiaa.

Ennakkopäätöskysymystä koskeva säännös tarkoittaa käytännössä sitä, että käräjäoikeus, hovioikeus tai markkinaoikeus voi siirtää käsiteltävänään olevassa asiassa ilmenevän ennakkopäätöskysymyksen erikseen korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Aloite ennakkopäätöskysymyksen siirtämiseen korkeimman oikeuden ratkaistavaksi voi tulla joko asiaa käsittelevältä tuomioistuimelta tai asianosaisilta. Ennakkopäätöskysymyksen siirtämisestä korkeimmalle oikeudelle säädetään oikeudenkäymiskaaren 30 a luvun 7 §:ssä.

Hyppyvalitusta koskeva säännös tarkoittaa taas käytännössä sitä, että korkein oikeus voi ratkaista ennakkopäätösluonteisia kysymyksiä myös niissä asioissa, joissa hovioikeus ei ole myöntänyt jatkokäsittelylupaa, ja arvioida jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksiä vasta tämän jälkeen. Hyppyvalitusluvasta korkeimmassa oikeudessa säädetään oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 a §:ssä.