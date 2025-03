Vihreiden Krista Mikkonen: Suomi on kaivosteollisuuden villi länsi – kaivokset eivät kuulu luonnonsuojelualueille

– Sakatin kaivoksen ei tule edetä tätä pidemmälle. Malmiesiintymä sijaitsee kaksinkertaisesti suojellulla Viiankiaavan suolla. Se kuuluu sekä EU:n Natura 2000 -luonnonsuojelualueiden verkostoon että kansalliseen soidensuojeluohjelmaan. Keskustelua Viiankiaavan tulevaisuudesta on käyty pitkään, sillä alueella on tehty malminetsintää, mikä sekin on kyseenalaista suojelualueella, sanoo Mikkonen.

Euroopan komissio nimeää Sakatin EU:lle strategisesti tärkeäksi kaivoshankkeeksi. Se tarkoittaa, että Sakatin lupahakemus täytyy käsitellä nopeutetussa tahdissa.

– On perin kummallista, että Euroopan komissio on nimennyt Sakatin kaivoksen EU:lle strategisesti tärkeäksi kaivoshankkeeksi, kun samaan aikaan alue, jolla se sijaitsee, kuuluu EU:n omaan luonnonsuojeluverkostoon. Strategisen hankkeen aseman hakeminen on yritysten asia, mutta komissio tekee päätöksen jäsenmaiden suosituksesta. Nyt olisi tärkeää selvittää, kuka ja millä perustein on suositellut Sakatin kaivosta strategisesti tärkeäksi hankkeeksi? kysyy Mikkonen.

Mikkosen mukaan kaivosteollisuuden sääntelyä on välttämätöntä tiukentaa. Tällä hetkellä kaivostoimintaan tähtäävän malminetsintäluvan voi Suomessa saada lähes minne vain, arvokkaalle pohjavesialueelle, luonnonsuojelualueelle, erämaa-alueelle tai maailmanperintökohteeseen.

– Suomi on kaivosteollisuuden villi länsi. Julkisuudessa puhutaan paljon siitä, että nyt on käynnissä kaivosryntäys Suomeen, sillä meillä on paljon arvokkaita mineraaleja kallioperässä. Toinen merkittävä syy kaivosryntäykselle on se, että Suomessa kaivosten sääntely ja valvonta eivät vieläkään ole kunnossa. Ulkomaiset yhtiöt voivat tehdä kaivosvarauksia käytännössä minne tahansa alueille, sanoo Mikkonen.