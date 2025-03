Esittelijäneuvos Kaisa Kuparinen korkeimman oikeuden kansliapäälliköksi

Kuparinen on toiminut korkeimman oikeuden esittelijänä vuodesta 2014 alkaen ja asiaryhmän päällikkönä vuodesta 2020 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut hovioikeuden esittelijänä. Koulutukseltaan Kuparinen on oikeustieteen maisteri.

Korkeimman oikeuden kansliapäällikön virkaa haki 12 henkilöä. Korkeimman oikeuden täysistunto nimitti Kuparisen virkaan 1.6.2025 lukien.