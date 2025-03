Vihreät jättää välikysymyksen hallituksen sote- ja koulutusleikkauksista: “Ei mitään järkeä, mutta ei myöskään sydäntä”

Vihreät kritisoi Orpon hallitusta paitsi leikkausten pimittämisestä, myös itse leikkauksista.

– Hallituksen leikkauspolitiikassa ei ole mitään järkeä, mutta ei myöskään sydäntä, vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö ottaa esimerkiksi sadan miljoonan euron leikkaukset sosiaalihuoltoon.

– Eivät kustannukset sillä vähene, että lastensuojelun työntekijät ajetaan uuvuuksiin tai että ikäihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoivaa ajoissa. Päinvastoin. Se, mikä ehkä hallituksen saunaillassa on tuntunut hyvältä idealta, on todellisuudessa typerä päätös ja kylmä arvovalinta, jolla on kallis hintalappu niin inhimillisesti kuin euroissakin, Hyrkkö linjaa.

Hyrkkö muistuttaa, että maailman tapahtumat ja hallituksen aiemmat leikkaukset koettelevat jo nyt suomalaisten kriisinkestävyyttä.

– Nyt olisi erityisen tärkeää pitää kaikki suomalaiset samassa veneessä. Siksi on täysin käsittämätöntä, että hallitus suunnittelee suomalaisten selän takana lisää leikkauksia haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, lapsille ja nuorille, koulutukseen ja kulttuuriin. Vihreät ei tätä hyväksy, Hyrkkö lataa.

Vihreät on johdonmukaisesti tammikuusta asti vaatinut pääministeri Orpoa julkaisemaan leikkauslistat ennen tulevia kunta- ja aluevaaleja.

– Kyse on äänestäjien kuluttajansuojasta. Vähintä mitä hallitus voi tehdä on paljastaa nämä salaiset leikkauslistat suomalaisille. Mutta vielä viisaampaa olisi myöntää, että tuli juostua sakset kädessä ja perua nämä lyhytnäköiset leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta ja kulttuurista, Hyrkkö vaatii.