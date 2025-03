Suomen kyberturvallisuusala yhdistyy tukemaan Ukrainan kyberpuolustusta 150 000 euron lahjoituksella

Kyberala ry – Finnish Information Security Cluster (FISC) ilmoitti tänään, että 13 sen jäsenyritystä on yhdistänyt voimansa lahjoittaakseen 150 000 euroa Ukrainan kyberpuolustuskyvyn tukemiseksi. Tämä yhteinen teollisuusalan aloite on jatkoa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin viralliselle Helsingin vierailun viime viikolla. Lahjoitus edustaa Suomen kyberturvallisuussektorin sitoutumista ja osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle sen turvallisuushaasteiden jatkuessa. Lahjoitus mahdollistaa tärkeiden resurssien hankintaa Ukrainan digitaalisen infrastruktuurin ja kyberresilienssin vahvistamiseksi.

"Suomen kyberturvallisuusalan edustajina tunnistamme vastuumme tukea niitä, jotka puolustavat digitaalista suvereniteettiaan," sanoi Peter Sund, Kyberala ry:n toimitusjohtaja. "Tämä jäsenyritystemme yhteinen lahjoitus osoittaa teollisuutemme sitoutumisen Euroopan turvallisuuteen ja solidaarisuutemme Ukrainan kansan kanssa näinä haastavina aikoina." Julkisesti mainittavat osallistuvat yritykset ovat F-Secure Oyj, WithSecure Oyj, DNV Cyber Oy, Loihde Oyj, SSH Communications Oyj, Insta Oy, Silverskin Oy, Fraktal Oy, Netox Oy, Granite Oy, Selfhack Oy, LAVSecurity Oy, Jetico Oy.

Presidentti Zelenskyin vierailu Helsinkiin on korostanut vahvoja suhteita Suomen ja Ukrainan välillä, ja puolustusyhteistyö on ollut keskeinen painopistealue. Suomi, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti kyberturvallisuusosaamisestaan, jatkaa sekä humanitaarisen että teknisen tuen tarjoamista Ukrainalle.

"Suomen kyberturvallisuusosaaminen tunnustetaan maailmanlaajuisesti, ja uskomme, että tämä panos tekee merkittävän eron Ukrainan digitaalisen resilienssin vahvistamisessa," lisäsi Toby White, F-secure:n teknologiajohtaja. "Kun kyberuhat kehittyvät globaalisti, kansainvälinen yhteistyö tulee yhä tärkeämmäksi."

Ukrainan suurlähetystön edustaja Suomessa ilmaisi kiitollisuutensa aloitteesta: "Tämä antelias lahjoitus Suomen kyberturvallisuusalalta tulee kriittiseen aikaan, kun Ukraina jatkaa puolustautumista kehittyneitä uhkia vastaan. Tuki osoittaa vahvan kumppanuuden maiden välillä ja vahvistaa Ukrainan resilienssiä. Tämä yhteistyö on erityisen merkityksellinen presidentti Zelenskyin vierailun aikana Helsinkiin, korostaen syventyneitä siteitä Ukrainan ja Suomen välillä kaikilla aloilla, mukaan lukien kyberturvallisuus."

Kyberala ja sen jäsenet ovat sitoutuneet tukemaan kansainvälistä kyberturvallisuusyhteistyötä ja jatkavat globaalien digitaalisen turvallisuuden aloitteiden selvittämistä myös jatkossa.

Lisätietoja:

Risto Rajala, Advisor

risto.rajala@teknologiateollisuus.fi

Tel: +358 40 515618

Tietoa Kyberala ry:stä

Kyberala (FISC) on kyberturvallisuusalan yhteenliittymä ja edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen alan yritykset sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset. Sen tavoitteena on kehittää alan kilpailukykyä sekä digitaalista turvallisuutta Suomessa ja Euroopassa yhteistyössä julkishallinnon, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Kyberala ry on Teknologiateollisuus ry:n toimiala.

In English

Finnish Cybersecurity Industry Unites to Support Ukraine's Cyber Defense with €150,000 Donation

The Finnish Information Security Cluster (FISC) today announced that 13 of its member companies have joined forces to donate €150,000 to support Ukraine's cyber defense capabilities. This unified industry initiative comes during Ukrainian President Volodymyr Zelensky's official visit to Helsinki last week.

The donation represents a commitment from Finland's cybersecurity sector to stand in solidarity with Ukraine amidst ongoing challenges. It will provide crucial resources to strengthen Ukraine's digital infrastructure and cyber resilience.

"As representatives of Finland's cybersecurity industry, we recognize our responsibility to support those defending their digital sovereignty," said Peter Sund, CEO of FISC. "This collective donation from our member companies demonstrates our industry's commitment to European security and our solidarity with the Ukrainian people during these challenging times." The publicly participating companies include F-Secure Oyj, WithSecure Oyj, DNV Cyber Oy, Loihde Oyj, SSH Communications Oyj, Insta Oy, Silverskin Oy, Fraktal Oy, Netox Oy, Granite Oy, Selfhack Oy, LAVSecurity Oy, Jetico Oy.

President Zelensky's visit to Helsinki has highlighted the strong relations between Finland and Ukraine, with defence cooperation being a key focus area. Finland, known globally for its expertise in cybersecurity, continues to provide both humanitarian and technical support to Ukraine.

"Finland's cybersecurity expertise is recognized worldwide, and we believe this contribution will make a meaningful difference in strengthening Ukraine's digital resilience," added Toby White, CTO at F-secure. "As cyber threats continue to evolve globally, international cooperation becomes increasingly vital."

A spokesperson from the Embassy of Ukraine in Finland expressed gratitude for the initiative: "This generous contribution from Finland's cybersecurity industry comes at a critical time when Ukraine continues to defend against sophisticated threats. The support demonstrates the strong partnership between our nations and reinforces Ukraine's resilience. This collaboration is particularly meaningful during President Zelensky's visit to Helsinki, highlighting the deepening ties between Ukraine and Finland in all domains, including cybersecurity.”

FISC and its members remain committed to supporting international cybersecurity collaboration and will continue to explore ways to contribute to global digital security initiatives.

Inquiries

Risto Rajala, Advisor

risto.rajala@teknologiateollisuus.fi

Tel: +358 40 515618

About FISC

Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala ry is a cybersecurity industry alliance and trade organization, bringing together companies, research and educational institutions. It aims to enhance the competitiveness and economic viability of the sector, as well as develop digital security in Finland and in Europe in collaboration with public administration, businesses, and civil society. FISC is a branch of the Technology Industries of Finland.