Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun ensimmäiseltä hakukierrokselta 92 uutta ohjelmaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen

Ensimmäinen Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun hakukierros oli käynnissä syksyn ajan. Ohjelmahaun tavoitteena on ollut löytää monipuolista kulttuuriohjelmaa, jossa kulttuuri ymmärretään laveasti. Lisäksi ohjelmahaun tavoitteena on ollut lisätä yhteisöllistä ja osallistavaa ohjelmaa osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa on nyt toteuttamassa noin 200 eri toimijaa.

Ohjelmahaku herätti laajaa kiinnostusta

Hakukierroksella jätettiin 219 hakemusta, ja haettu rahoitus oli yhteensä 1,86 miljoonaa euroa. Ohjelmasisältöjä suunniteltiin koko Oulu2026-alueelle. Hakijoina oli esimerkiksi erilaisia yhdistyksiä, harrastajaryhmiä sekä kuntia ja muita organisaatioita.

Kohdeavustusta myönnettiin 67 toimijalle. Myönnettyjen kohdeavustusten määrä oli yhteensä 334 000 euroa. Lisäksi 25 ohjelmasisältöä valittiin osaksi virallista kulttuuriohjelmaa. Ohjelmaa tulee toteutumaan laajasti Oulu2026-alueella.

”Ensimmäinen hakukierros osoitti, miten monipuolista ja innovatiivista kulttuuriosaamista alueelta ja sen ulkopuolelta löytyy. Odotamme innolla ohjelmaehdotusten toteutuksia ensi vuonna. Mukaan toivotaan laajemmin myös ruotsinkielistä ohjelmaa”, kommentoi Oulu2026 yhteisöpäällikkö Heli Metsäpelto.

Oulu2026-kulttuuriohjelma täydentyy monipuolisella ohjelmalla koko alueelta

Ohjelmaan valittiin runsaasti erilaisia osallistavia projekteja, kuten Augmenters-kulttuuriyhdistyksen “HymyileväOulu26”. Kyseessä on vuoden mittainen valokuvausprojekti, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja edistää yhteisöllisyyttä. SICK! Festival ja ILME toteuttavat laajan taideprojektin “International Time Travel” kansainvälisenä yhteistyönä, mikä tutkii teollisuushistoriaa, muuttoliikettä ja kestävyyttä. Se osallistaa aliedustettuja yhteisöjä luomaan taideteoksia. Lisäksi Oulun Hollihakaan syntyy taiteilija Kaisa Salmen pysyvä käsite- ja ympäristötaideteos ”Oulun punakoivumetsä”, jossa järjestetään mm. kaikille avoimia istutustalkoita. Oululaiset nuoret pääsevät itse käsikirjoittamaan, säveltämään ja sanoittamaan musikaalin, joka saa ensi-iltansa 2026. Toteutuksesta vastaa Madetojan musiikkilukio ja Pohjankartanon koulu.

Oulu2026-alueella ohjelmaa toteutetaan myös laajasti. Esimerkiksi Kuusamossa festarimummot auttavat ja opastavat festarikansaa Kuusamon festivaaleilla (Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja kumppanit). Soiva joki -tapahtuma tuo musiikkia viiden kunnan alueelle, Pyhäjoen varrelle Pyhäjoki-melonnan yhteydessä (Pyhäjoen kunta ja kumppanikunnat). Nivalan kesäteatteri dramatisoi paikallishistoriaa “Tuiskula” näytelmässään, joka esitetään Katvalan museoalueella kesällä 2026 (Nivalan kesäteatteri ry). “Finnskog” -kansantanssiteos perustuu Ruotsin ja Norjan rajalla olevan Finnskogin alueen rikkaaseen ja erittäin omaleimaiseen kansanmusiikkiin, jonka pohjana on alueelle 1600-luvulla muuttaneiden suomalaisten perinne. Teos esitetään Oulussa ja Pielavedellä (Nuorisoseura Vilikas ry. ja kumppanit). “Baltic Primitive Guitar Tour” kiertää Kainuussa neljän kitaristin konserttikiertueella, jossa yhdistellään erilaisia musiikkiperinteitä ja kokeellisuutta (Joonas Haataja ja työryhmä).

Ohjelmahaussa kulttuuri on ymmärretty laajasti ja mukana on erilaisia tekijöitä. Ohjelmassa on mukana muun muassa Oulu-opiston eri taiteenalojen senioriryhmien monitaiteellinen kokonaisuus “Pelkkää viisautta ja intohimoa”. Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry ja Pohjolan Hevosystävät ry järjestävät perinteiset ”Kaviot kulttuurikaupungissa - Suomenhevosten vetokilpailut”. Liikunta ja urheilu on myös osa kulttuuriohjelmaa. Kiimingin Urheilijat toteuttavat Kimmokkeen Lumiloikka – Talven Touhurastit ja Pudasjärven Urheilijat uudistavat Suomen kansallisurheilulajia, pesäpalloa. Ensimmäistä kertaa järjestettävässä ilmapesäpallo-ottelussa katsojille on luvassa ihmetyksen tunteita tässä ennalta arvaamattomassa koitoksessa, jossa yhdistetään pelaajien esiintymis- ja improvisaatiotaidot. Talven ja kesän ohjelmassa lisäksi Umpihankihiihdon ja Kesäpilkin MM-kilpailut (Pudasjärven urheilijat).

Haku jatkuu elokuun loppuun saakka

Seuraava hakukierros on käynnissä ja kestää 30.4.2025 asti. Tämän jälkeen haku jatkuu viimeisellä kierroksella, joka päättyy 31.8.2025. Ohjelmahaussa etsitään myös ruotsin- ja saamenkielisiä ohjelmasisältöjä. Kohdeavustuksiin lukeutuu Svenska Kulturfondenin Oulu2026:lle myöntämä rahoitus ruotsinkieliseen ohjelmaan sekä Suomen Kulttuurirahaston avustus saamelaistaiteilijoille.

Hakuohjeet ja lisätietoa löytyy osoitteesta oulu2026.eu/ohjelmahaku/.

Oulu2026-alue koostuu Oulun lisäksi 39 kaupungista ja kunnasta

Oulun lisäksi Oulu2026-alueelle kuuluu Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kalajoki, Kajaani, Kemi, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Ranua, Raahe, Ristijärvi, Siikajoki, Siikalatva, Sievi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornio, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.