Maria Viljan kuvakirja ehdolla vuoden 2025 Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi

Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnolla on palkittu vuodesta 2013 lähtien kaunokirjallisia teoksia, jotka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä. Kustakin maasta valitaan ehdolle 1–2 teosta.

Kesän ainoa kaunis päivä on Maria Viljan kirjoittama ja kuvittama kuvakirja aurinkoisen kesäpäivän suorituspaineista. Kun odotettu saariretki koittaa, tulee kiire, kamera menee rikki ja lopulta äidin pinna palaa.

Suomen ehdokkaan valinnut lautakunta (Sirke Happonen, Pirkko Ilmanen, Maria Lassén-Seger ja Mikael Gros) perustelee ehdokkuutta näin:

”Maria Vilja käyttää taidokkaasti kuvakirjan ilmaisumuotoa rakentaessaan retken kaaren aina pakkaamishetken kaaoksesta siihen hirvittävään pinkomiseen, joka lautalle ehtimiseksi tarvitaan, tavaroiden raahaamisen saaressa, lasten nahistelun ja kaiken tämän väliin mahtuvat suvantohetket, kauneuden ja ilon. Kuvissa vaihtelevat perspektiivit ja kokoaukeamien sekä pienten kuvien sarjat, ja tekstissä tekijä jakaa näkökulman taitavasti kolmen henkilön kesken, esittäen heidät kaikki omanlaisinaan uskottavina persooninaan. Sanat ja kuvat kulkevat luontevassa yhteistyössä ja näyttävät humoristisesti ja koskettavasti, kuinka niin lapsi kuin aikuinen yrittää hillitä itseään mutta ei siihen aina pysty. Näyttämönä kuvissa hehkuu heleä alkukesä, joka toisaalta luo onnea ja toisaalta vaatii sen kokemista. Yhtenä silmänä väijyy kamera, johon auvoiset hetket ikuistetaan.

Viljan kuvakirjassa vuorottelevat aukeamat, joissa hän kuvaa alkukesän valoa ja saariluonnon vihreyttä siellä täällä hyppivine västäräkkeineen sekä tumman punasävyiset näkymät, jotka pimenevät pettymyksen tunteista. Niiden kokijana äiti varastaa show’n. Vilja kuvaa peittelemättä, miten hirveiksi äidin kasvot voivat muuttua ja miten pieniksi lapset silloin kutistuvat, tai miten surkealta äiti näyttää, kun hän pyytää lapsiltaan anteeksi. Äidin oranssinpunainen hame läikehtii teoksessa vahvana symbolina niin rakkauden lämmöstä kuin arvaamattomasta uhasta, joka leimahtavana liekkinä heilauttaa onnen pois. Toisaalta lapset menevät vihaisenkin äidin hameen alle kuin telttaan, piiloon ja turvaan.

Viljan tapa kuvata henkilöhahmojaan ja heidän suhteitaan on omaperäisen ja vahvan kehollinen, yhtä aikaa huumorintäyteinen ja tosi. Pettymys vääristää kasvot ja näkyy koko vartalossa, mutta niin näkyy myös innostuminen ja ilo tai se, kun ei enää jaksa huutoa ja huokailua. ”Äidin jalat näyttivät väsyneiltä ja pulleilta”, toteaa lapsista se, joka hakee äidin helman alta rauhaa. Ja kun räjähdyksen hetki on ohi, viimeisen aukeaman täyttää yksi kauneimmista halauksista, joita kuvakirjassa voi olla. Maria Viljan kuvakirja kasvaa kokoaan suuremmaksi tarinaksi inhimillisten tunteiden ailahtelevuudesta, anteeksiannosta ja siitä, miten kipeä ja kaunis yksi tavallisen harvinainen kesäpäivä voi olla.”

Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto on noin 40 000 euron suuruinen ja se jaetaan voittajateoksen tekijälle syksyllä 2025. Tarkoituksena on tukea pohjoismaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja lisätä maiden välisen yhteistyön ja kulttuuriyhteyden tunnettuutta.

© Otto Virtanen

Maria Vilja (s. 1986) on kuvittaja, taidepedagogi ja sosionomi. Aiemmissa kuvakirjoissaan hän on kuvannut erityisherkän lapsen elämää. Kesän ainoa kaunis päivä on hänen kolmas kuvakirjansa. Perhesuhteita lempeällä viisaudella kuvaava teos oli vuonna 2024 myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia -ehdokas.