SDP:n kansanedustaja Werning: Rakennusalan laittomuuksiin puututtava tiukemmin ja alipalkkaus kriminalisoitava

Helsingin Sanomien jutussaan tänään 27.3.2025 esiin nostama työntekijöiden hyväksikäyttöä koskeva tapaus paljastaa rakennusalan synkän puolen: Työntekijöiden hyväksikäyttö on yleistynyt, ja pitkät aliurakointiketjut vaikeuttavat valvontaa. Erityisesti yleissitovien työehtosopimusten aloilla työntekijät ovat vaarassa, jos he eivät tunne oikeuksiaan tai uskalla vaatia niitä.

SDP:n kansanedustaja Paula Werningin mukaan väärinkäytökset mm. rakennusalalla osoittavat, että valvonta ei toimi, ja lainsäädäntömme on riittämätön puuttumaan alipalkkaukseen.

–Työsopimuslaki velvoittaa työnantajan maksamaan vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan, mutta erityisesti yleissitovien työehtosopimusten aloilla työntekijät jäävät ilman suojaa, jos he eivät tunne oikeuksiaan tai uskalla vaatia niitä, Werning sanoo.

Rakennusalalla on paljastunut tapauksia, joissa työntekijöille on maksettu alipalkkaa, väärennetty työsopimuksia ja painostettu työntekijöitä olemaan kertomatta väärinkäytöksistä viranomaisille.

– Alipalkkaus on käytännössä rahan siirtämistä työntekijöiltä työnantajalle hyötymistarkoituksessa, eikä nykyinen lainsäädäntö estä sitä tehokkaasti. Viranomaiset tunnistavat törkeitä tapauksia, mutta oikeuskeinot puuttuvat. On täysin kestämätöntä, että Suomessa alipalkkaus ei ole rikos, ja tähän on saatava muutos, Werning painottaa.

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa sen, että palkkavarkauteen syyllistynyt työnantaja ei saa teostaan mitään rangaistusta. Työnantaja joutuu vain maksamaan palkkasaatavat korkoineen, jos työntekijä lähtee oikeuteen vaatimaan hänelle kuuluvia palkkoja. Tämä ei ole riittävä pelote työnantajille, jotka tietoisesti rikkovat lakia.

– Suomessa on korkea aika kriminalisoida alipalkkaus ja puututtava voimakkaammin harmaaseen talouteen. Alipalkkaaminen ja palkan maksamatta jättäminen on varastamista työntekijöiltä, ja sen tulee olla rangaistava teko. Työntekijöiden hyväksikäyttö ei voi jatkua ilman seuraamuksia työnantajille, Werning sanoo.

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen edellyttää myös, että pääurakoitsijat kantavat todellista vastuuta aliurakointiketjujen toiminnasta. Lisäksi viranomaisten valvontaresursseja on vahvistettava, jotta laittomuuksiin voidaan puuttua tehokkaasti.

– Rehelliset ja oikeaoppisesti lain mukaan toimivat yritykset kärsivät, kun epärehelliset työnantajat polkevat työehtoja ja saavat tästä kilpailuetua. Hallituksen on nyt ryhdyttävä toimiin, jotta alipalkkaus ja työvoiman hyväksikäyttö loppuvat Suomessa. Tämä ei ole vain ainoastaan työntekijöiden, vaan koko yhteiskunnan etu, Werning linjaa.