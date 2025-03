Anni Ihamäen Kotona-keittokirja saa parikseen keskustelukirjan kotona olemisen ihanuudesta

”Kotona-keittokirja rakentuu Annille erityisten hetkien ympärille: kirjassa oleillaan kotona ja puutarhassa, vietetään aikaa lasten kanssa ja järjestetään juhlia. Kirjaa tehdessä lähdimme miettimään, miten voisimme tuoda keittokirjan äänikirjamaailmaan. Syntyi Kotona – Keskusteluja, jossa syvennytään kiinnostavien vieraiden kanssa aivan uudella tavalla keittokirjan aihepiireihin. Yhdessä kirjat muodostavat täydellisen parin ruoan ja kotoilun ystäville", kertoo WSOY:n tietokirjallisuuden kustannuspäällikkö Ilona Räihä.

"Oli mahtava kokemus tehdä keskustelukirjaa huipputyyppien kanssa. Uskon, että kuuntelijat löytävät keskusteluista loistovinkkejä omaan arkeensa oli kyse sitten kokkailusta, lapsiperhearjesta tai puutarhanhoidosta", kuvailee Anni Ihamäki.

Kotona-keskustelukirjasarjassa on kaikkiaan seitsemän jaksoa, ja ne julkaistaan äänikirjapalveluissa viikoittain keskiviikkoisin. Ensimmäinen jakso julkaistaan 23.4. otsikolla Keittiössä. Jaksossa Anni Ihamäki keskustelee huippukokki Henri Alénin kanssa muun muassa ravintolatyöstä, ruokatrendeistä ja siitä, mistä tunnistaa Michelin-tarkastajan. Toisessa, 30.4. julkaistavassa Lasten kanssa -jaksossa vieraana on juontaja Marja Hintikka. Anni ja Marja juttelevat muun muassa lapsiperhe-elämästä, yhdessä syömisestä ja ruokamuistojen välittämisestä lapsille.

Kolmannen, 7.5. julkaistavan Puutarhassa-jakson vieraana on maisemasuunnittelija Kati Jukarainen ja keskustelunaiheina muun muassa pihojen suunnittelu, sopivien lajien valinta ja viherparvekkeet. Kotona ja treffeillä -jakso julkaistaan 14.5., ja siinä Anni Ihamäki avaa puolisonsa Ilkka Ihamäen kanssa muun muassa sitä, mitä ruokia heidän keittiössään kokataan ja miten arki järjestetään pikkulapsiperheessä. Keskiviikkona 21.5. julkaistavassa Juhlissa-jaksossa vieraana on visualisti Marianna Heikkilä, jonka kanssa Anni Ihamäki keskustelee muun muassa kotihäpeästä, juhlavinkeistä ja keramiikan tekemisen ihanuudesta.

Ruokastylisti Sanna Kekäläinen kertoo 28.5. julkaistavassa Ruokastailausta-jaksossa muun muassa siitä, millaista on ruokastylistin työ, miten rakennetaan onnistuneita ruokakuvia ja mikä ruoka on harvinaisen vaikea stailattava. Viimeisen, 4.6. julkaistavan Kodinhoidosta-jakson vieraana on Marttojen johtava kotitalousasiantuntija Niina Silander. Niina ja Anni keskustelevat muun muassa kestävien ja edullisten valintojen tekemisestä, siitä, miten lapset voi innostaa mukaan siivoushommiin ja millä kolmella siivousaineella pärjää kotona.

Kotona-keittokirja ilmestyy 30.4.