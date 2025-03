RPC ostaa Njordrin maatuuli- ja aurinkovoimaliiketoiminnot Suomessa ja Ruotsissa

Renewable Power Capital on Euroopan laajuisesti toimiva uusiutuviin energiamuotoihin keskittyvä yritys, joka on perustettu vuonna 2020 CPP Investmentsin tuella. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lontoossa, Englannissa.

Njordr on ketterä ja tehokas tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittäjä, jonka tavoitteena on olla pohjoismaisen energiamurroksen merkittävä toimija. Luomme pitkäaikaista arvoa kehittämällä uusiutuvaa energiaa vihreän teollisuuden ja työpaikkojen mahdollistamiseksi. Meillä on erinomaiset edellytykset vauhdittaa alueellista energiasiirtymää laajan ja monipuolisen suuren mittakaavan uusiutuvan energian greenfield -hankesalkun ansiosta. Kokenut tiimimme tunnistaa, kehittää ja optimoi arvokkaita tuuli-, aurinko- ja hybridihankkeita, mikä antaa Njordrille valmiudet nousta johtavaksi pohjoismaiseksi uusiutuvan energian yritykseksi. Njordrin tytäryhtiö Nordi on suomalainen uusiutuvan energian yhtiö. www.njordr.se, www.nordi.fi