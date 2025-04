Ida Kukkapuro tapasi sisaruksensa vasta esikoulussa, ja haluaa siksi puolustaa sisaruutta

Kun toimittaja Ida Kukkapuro alkoi selvittää omaa sukuhistoriaansa, nimenomaan kysymykset sisarussuhteista jäivät askarruttamaan. Aihe tuntui liittyvän kaikkeen, mutta siitä oli vaikea saada otetta. Olihan hän itsekin määritelmästä riippuen sekä ainoa lapsi että yksi kuudesta sisaruksesta.

Sisarussuhdetta ei solmita, eikä sitä ole mahdollista purkaa. Vaikka sisarukset jakaisivat perimän, nimen, lapsuudenkodin ja tärkeitä ihmissuhteita, sisaruutta eivät määrittele tiukat normit. Sisaruuden näennäinen itsestäänselvyys kätkee taakseen ristiriitoja, monimuotoisuutta ja iloa.

Sisaruuksia on esseistinen ja omaelämäkerrallinen kirja uusperheistä ydinperhenormien keskellä, perhealbumien voimasta ja yhteyden punomisesta.

Ida Kukkapuro (s. 1986) on helsinkiläinen toimittaja. Artikkeleiden lisäksi hän on käsikirjoittanut ja juontanut radio- ja tv-ohjelmia. Idan tausta on arkkitehtuuri- ja designjournalismissa, ja hän on aina etsinyt tapoja kertoa yhdessä elämisestä, niin tilojen ja esineiden kuin nyt sisarusten kanssa. Sisaruuksia on hänen esikoisteoksensa.

Sisaruuksia ilmestyy 10.4. sekä painettuna että e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ida Kukkapuro.