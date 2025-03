Pelastuslaitoksen tehtävissä käynnissä keväinen piikki: ”Parasta olisi jo pysyä kokonaan pois jäiltä”

Ihmisen pelastaminen vedestä. Tämä on keväisin surullisen yleinen tehtävä Suomen pelastuslaitoksilla, niin myös Pirkanmaalla. Kevätjään petollisuus tulee monelle yllätyksenä ja luotto jalkojen alla kantavaan jääkerrokseen on hyvin usein perusteetonta. Pirkanmaan pelastuslaitos suosittelee, että jäille ei mentäisi enää ollenkaan.

Moni meistä tuntee sen piinkovan pilkkijän, joka on jäillä ensimmäisenä syksyllä ja viimeisenä keväällä. Vaikka joku mahdollisesti hyvin kokenut jäillä kulkija uskaltaa vielä lähteä järvelle, kaikkien muiden ei kannata seurata heidän esimerkkiään.

Kevätjäillä liikkuminen vaatii äärimmäistä varovaisuutta. Yöpakkasten jälkeen aamulla vahvalta tuntuva jää voi iltapäivän auringonpaisteessa puikottua ja pehmentyä todella nopeasti.

Virtauspaikat, laiturit, siltojen alitukset ja viemärien edustat ovat kokemattomalle vaarallisia paikkoja vahvojenkin jäiden aikana, keväästä puhumattakaan. Jos aluetta ei tunne hyvin, ajautuu näihin vaaranpaikkoihin tavallistakin helpommin.

Avantoon on helppo tippua, mutta vaikea päästä ylös

Jäihin pudonnut kulkija tarvitsee sieltä noustakseen paljon voimaa ja ripauksen onnea. Apu saattaa olla kaukana, eikä avun hälyttäminenkään välttämättä onnistu heti. Varsinkaan, jos on yksin liikkeellä ja puhelin tippuu avantoon tai kastuu ja hajoaa.

– Vaikka hätänumeroon soitettaisiin heti, ei apu saavu paikalle silmänräpäyksessä, muistuttaa päivystävä päällikkö Sami Niittyniemi Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

– Jäätävissä olosuhteissa ihmisen toimintakyky heikkenee minuuteissa. Ne ovat pitkiä minuutteja odottaa apua, jos jäistä ei pääse ylös.

Avannosta nouseminen on vaikeaa, kun ohut jää ympärillä murtuu ja voimat hupenevat nopeasti. Jäille ei pitäisi mennä varsinkaan yksin, ja jäänaskalien tulisi roikkua jokaisen jäällä liikkujan kaulassa.

Mielipiteitä siitä, milloin jäälle voi turvallisesti mennä, on yhtä monta kuin on vastaajiakin. Jään paksuudesta voidaan tehdä joitain päätelmiä, mutta sekään ei huomioi lämpötilan muutoksia päivän aikana, virtauspaikkoja ja muita muuttujia. Nyrkkisääntönä voi pitää, että jää on kantavaa vasta pitkän pakkasjakson jälkeen. Sellaisia meillä ei enää tähän aikaan vuodesta ole.

Jos tiput jäihin

säilytä maltti ja toimi harkiten

huuda heti apua

käänny siihen suuntaan mistä olit tulossa

riko jäätä edeltäsi niin pitkälle kuin se käsin ja vartalolla särkyy

kohota itsesi potkimalla vaaka-asentoon ja ponnista jään päälle

kieri, ryömi ja konttaa, kunnes varmasti olet kestävällä jäällä

hakeudu nopeasti lämpimään

Jos havaitset jonkun pudonneen heikkoihin jäihin, soita hätänumeroon 112 ja noudata hätäkeskuksen ohjeita.