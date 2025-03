Grand One -kilpailun ensimmäisen freelancer-kategorian voittaja julkistettu – UKKO.fi halusi nostaa esiin itsenäisten ammattilaisten työn arvon

Tuomariston perustelut: Y2K -estetiikka kohtaa tulevaisuuden. Freelancerin vahva panos näkyy todellakin lopputuloksessa, joka on ajankohtainen, teknologisesti edistyksellinen ja visuaalisesti hiottu. Virheen kautta voittoon.

"Olen kiitollinen asiakkaan rohkeudesta ja luottamuksesta — ne mahdollistivat tekemisen kunnianhimoisella aikataululla. Oli ilo työskennellä tuotteen parissa, joka tuo aitoa lisäarvoa. Uuden kokeileminen johti erottuvaan ja rohkeaan lopputulokseen. Sujuva yhteistyö mahdollisti korkean laadun nopeasti ja ilman turhaa hässäkkää. Erityisen ilahduttavaa on ollut huomata, että rohkea ilmaisu on resonoinut myös kansainvälisesti — projekti on etenemässä muun muassa Venice Biennaleen," kertoo voittaja HUO—WU eli Erno Forsström.

Freelancer-kategorian lanseerasi yhteistyössä kilpailun kanssa pienyrittäjyyden edelläkävijä UKKO.fi, jonka tavoitteena on nostaa esiin pienyrittäjien, freelancerien ja itsenäisten osaajien tekemää työtä – työtä, joka on usein kriittinen osa huipputason digitaalisia toteutuksia, mutta jää vaille näkyvyyttä alan suurimmissa kilpailuissa.

Uusi kategoria – uusi mahdollisuus tulla tunnustetuksi





Freelancer-kategoria syntyi halusta korjata alan epätasapainoa: usein vain isot toimistot keräävät palkintoja, vaikka monet projekteista toteutetaan yksittäisten ammattilaisten voimin. UKKO.fi mahdollisti freelancereille maksuttoman osallistumisen kilpailuun, jotta esteet menestykselle madaltuisivat.

"Freelancerit ovat digitaalisen median sankareita, ja on hienoa, että voimme UKKO.fi:ssä tarjota heille mahdollisuuden tulla tunnustetuksi arvostetussa Grand One -kilpailussa," sanoo UKKO.fi:n markkinointijohtaja Miko Paassilta.



"Tämä kategoria nosti esiin itsenäisten ammattilaisten osaamisen, luovuuden ja merkityksen alallaan – juuri siellä, missä sitä todella tapahtuu."

Grand One -kilpailun tuottaja ja toinen perustajista, Jani Järvinen, pitää freelancer-kategorian tärkeänä osana kilpailun kehitystä.

"Freelancerit ovat olennainen osa digitaalisen median kenttää, ja heidän panoksensa on usein ratkaisevaa huipputöiden syntymisessä. Uusi kategoria toi näkyväksi tämän panoksen ja teki kilpailusta entistä kattavamman."

Tunnustus, joka voi muuttaa uran suunnan





Palkinnon saaminen Grand One -kilpailussa voi avata ovia uusille asiakkaille, projekteille ja yhteistyökumppaneille – myös freelancereille. Se tuo työlle uskottavuutta ja ammattilaiselle julkista tunnustusta, joka ei jää pelkästään alan sisäiseksi kehuksi.

"Tämä oli vasta ensimmäinen kerta, kun itsenäisten tekijöiden töitä arvioitiin omassa sarjassaan. Uskomme, että tämä on alku uudelle ajattelulle, jossa freelancereiden työtä ei enää ole vain piilossa kulisseissa, vaan valokeilassa – siellä, missä sen kuuluukin olla," Paassilta summaa.

