Vihreiltä 101 keinoa luontokadon pysäyttämiseksi kunnissa

Vihreiden Inka Hopsu – Korkeakoulupaikkoja on lisättävä ja opintoihin kiinni pääsemistä vauhditettava 27.3.2025 18:00:00 EET | Tiedote

Korkeakoulupaikkoja on lisätty, mutta emme siitä huolimatta tällä menolla saavuta yhteisesti asetettua 50 prosentin korkeakoulutettujen osuutta vuoteen 2030 mennessä. Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä ja opintoihin kiinni pääsyä on vauhditettava tekemällä avoimen korkeakoulun opinnoista maksuttomia ilman korkeakoulupaikkaa jääneille, vaatii vihreiden kansanedustaja, opettajataustainen Inka Hopsu.