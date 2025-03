Suomen suurin after ski teki yleisöennätyksen – toista kertaa järjestetty Harmaa rinne toi Rukan Hiihtostadionille kahden päivän aikana yhteensä 7500 kävijää

Harmaassa Rinteessä koettiin viime vuodesta poiketen huomattavasti keväisemmät sääolosuhteet, kun viime vuoden pakkaskelit vaihtuivat plusasteisiin. After ski –etiketti oli Harmaan Rinteen kävijöillä hallussa eikä kevättalven loskainen keli haitannut juhlimista. Alueella nähtiin upeita teema-asuja aina pääyhteistyökumppani Original Long Drink –inspiroituneista haalareista 80-luvun lasketteluasuihin ja vintage-turkiksiin.

Harmaan Rinteen kohokohtiin lukeutuivat Hiihtostadionin suurella yleisömerellä täyttäneet Portion Boysin, ABREUn, Sexmanen, Mirellan, Jenni Vartiaisen ja Isac Elliotin keikat. Lauantaipäivän avasi hurmoksellisella keikallaan yleisön suuresti odottama ruotsalainen HOOJA, jonka keikalla lavalla nähtiin muun muassa moottorisoitu hirvenvasa ja lumilinko. Harmaan Rinteen uusi Pinkki Stage osoitti toimivuutensa intiimien ja yleisöä aktiivisesti tanssittaneiden keikkojen myötä, jossa muun muassa Ege Zulun ja Olgan keikat keräsivät suuren yleisömäärän.

Nopeasti kasvanut tapahtuma vastasi yleisömäärän nousuun aluemuutoksilla. Viime vuoden toivotuin yleisöpalaute oli lämmin sisätila, johon tänä vuonna vastattiin 400m2:n lämmitetyllä teltalla. Harmaa Rinne Discoheat oli hopeinen discokeidas, jossa lämmön lisäksi päästiin nauttimaan ainutlaatuisesta silent discosta DJ Soffen ja DJ’s Harvest & Pipun dj-settien merkeissä. Alueen toimivuutta oli hiottu edellisvuodesta entisestään: lavojen sijoittelun, wc-tilojen määrän ja sijainnin sekä entistä kattavamman baaritarjonnan avulla onnistuttiin luomaan vieläkin kokonaisvaltaisempi after ski -elämys.

“Harmaa Rinne on uniikki ja lyhyessä ajassa suuresti suosiotaan kasvattanut kevättalven highlight. Yleisö ja artistit keskellä kaunista Rukan tunturimiljöötä on jotain todella erityistä, mikä pitää jokaisen itse kokea livenä”, hehkuttaa Harmaan Rinteen promoottori Pietu Sepponen tyytyväisenä.

Festivaalijohtaja Annakaisa Anttila kokee, että toimiva ja yleisöä aidosti palveleva tapahtumakokemus voi syntyä vain yhteistyön voimin: “Olemme etsineet viime viikolla pikahälytyksellä niin moottorisahaa, uppopumppua kuin koon 38 kumisaappaita artistille - ja kaikki ovat löytyneet aivan hetkessä. Kuusamossa vallitsee poikkeuksellisen lämmin yhdessä tekemisen asenne, jonka avulla tämän kokoluokan musiikkitapahtuman järjestäminen vaihtelevissa talviolosuhteissa on mahdollista. Miksi odottaa kesään saakka, että pääsee ystävien kanssa festaroimaan - me järjestäjät ja Harmaan Rinteen yleisö uskomme, että myös talvella voi juhlia musiikkitapahtumassa!”

Rinneaktiviteetit ja tämän hetken kovimmat keikat yhdistävä after ski –tapahtuma levittäytyi aiempaa laajemmin niin ympäri rinnekeskusta kuin Rukan kylää. Iso osa yleisöstä saapui paikalle jo torstaina nauttimaan rinteistä ja etkoista. Lauantaina iltapäivällä ympäri Rukaa järjestettyihin oheistapahtumiin osallistui tuhansia ihmisiä. Rukan kylän kolmen eri yökerhon jatkoilla Pisteessä, Zonessa ja Ihkussa esiintyivät viikonlopun aikana Pihlaja, Eini + DJ’s, Jore & Zpoppa, Ares, Sara Siipola ja Paha Vaanii DJ’s sekä Averagekidluke. Suurin osa jatkokeikoista myi ennakkoliput loppuun jo ennen tapahtumaviikonloppua.

Harmaan Rinteen järjestää mm. Turun Kesärauha-festivaalin taustalla toimiva Sunborn Live, joka on kokenut ja meritoitunut tapahtumajärjestäjä.

Harmaa Rinne -after skitä on mukana rakentamassa suomalaisten rakastama aito harmaa lonkero, Hartwall Original Long Drink, joka on tapahtuman pääyhteistyökumppani.