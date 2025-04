Gigantin maaliskuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – OnePlussan uutuus nousi kärkeen, täysin lapsille suunnattu puhelin tulossa myyntiin pian

Gigantin maaliskuun myydyimpien puhelinten listauksesta löytyy niin vanhoja tuttuja kuin uusia nousijoita: edellisen kuukauden myydyin malli OnePlus Nord CE3 Lite tipahti seitsemänneksi, kun sen päivitetty versio OnePlus Nord CE4 Lite nousi ykköseksi pitkän kärkikamppailun jälkeen. Toisaalta listalla nähdään ensimmäistä kertaa selkeästi arvokkaampi Google Pixel 9.

Korkeamman hintapisteen puhelimet ovat muutenkin nousseet listalle, esimerkiksi Samsung Galaxy S25, joka on brändin uusin lippulaivapuhelin. Myös monet Applen uusimmista malleista löytyvät kymppisakista, esimerkiksi iPhone 16 Pro. Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistön mukaan listalta voi selkeästi nähdä kuluttajien kasvaneen kiinnostuksen puhelinten treidaamiseen: arvokkaaseen malliin päästään kiinni vanhan luurin kautta.

“Treidaamisen hyödyt ovat kiistattomat. Kun vanhasta puhelimestaan pitää hyvää huolta esimerkiksi hankkimalla siihen kestävän suojauksen, hyötyy siitä rahallisesti uutta puhelinta ostaessa,” Helistö summaa.

Mikä kuluttajia tällä hetkellä puhelimissa kiinnostaa? Helistön mukaan erityisesti tekoäly, joka halutaan ottaa käyttöön omaa arkea ja työntekoa helpottamaan. Lisäksi kuvien ottaminen ja tekoälyn myötä myös muokkaaminen on useimmille tärkeä asia puhelinta valitessa, sillä hyvään kameraan halutaan satsata.

“Puhelimen valinnassa näkyy oikeastaan jatkuvasti kaksi suuntaa: joko valitaan edullisempi puhelin tai panostetaan arvokkaampaan puhelimeen, joka tuo käyttäjälleen useita hyötyjä,” kertoo Helistö.

Vaikka listalla komeilevat kuukaudesta toiseen pääasiassa Android-käyttöjärjestelmän puhelimet, nousi maaliskuussa myös monta Applen mallia sijoituksille, vanhimpana mallina iPhone 15.

Lapsille suunnatun puhelimen lanseerausta odotetaan kuumeisesti

Puhelinten maailmassa odotetaan kuumeisesti maaliskuun alussa julkistettua HMD Fusion X1 -puhelinta, joka on suomalaisen HMD Globalin sekä kellopuhelimistaan tunnetun norjalaisen Xploran yhteistyön tulos. Puhelin on tarkoitettu jo vähän vanhemmille lapsille ja esiteineille, joille kellopuhelin ei enää riitä.

HMD Fusion X1:seen on sisäänrakennettu turvallisen käytön ja tasapainoisemman digikulutuksen ominaisuudet. Xplora-tilauksella sosiaalisen median ja selaimen hallinta on kontrolloidumpaa, ja vain ennalta hyväksytyt yhteystiedot voivat ottaa yhteyttä. Keskittymistila rajoittaa pääsyä häiritsevään sisältöön ja vanhemmilla on myös mahdollisuus saada herätteitä, mikäli lapsi poistuu ennalta sovitulta turva-alueelta.

Puhelimen lanseerausaikataulua ei olla vielä varmistettu, mutta toiveena on saada puhelin mahdollisimman pian markkinoille.

”HMD Fusion X vaikuttaa todella mielenkiintoiselta ja on vastaus monen vanhemman päänvaivaan lapsen turvallisesta puhelimen käytöstä. Mitä lähemmäs kesää mennään, sitä enemmän lapsille ostetaan puhelimia,” Helistö kertoo.

Maaliskuun 2025 myydyimmät puhelimet TOP 10