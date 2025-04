Mahdollisuus säästää kasvattaa sähkönkäytön kuormanohjauksen suosiota kotitalouksissa – jo 350 000 Elenian asiakkaalla on uusi, älykäs sähkömittari

Elenian uusien, älykkäiden sähkömittareiden asennukset lähes 400 000 yhtiön asiakkaalle ovat loppusuoralla. Uuden sähkömittarin avulla sähkönkäyttäjä voi seurata ja hallita omaa sähkönkulutustaan entistä tarkemmin. Sähkönkäytön kuormanohjaus on käytettävissä Elenian asiakkailla, joille uusi sähkömittari on asennettu, ja joilla on sähkömittarille kytkettynä ohjattavia sähkölaitteita, kuten lämminvesivaraaja tai lattialämmitys.

”Saadaksemme tietoa millaista palvelukehitystä asiakkaat odottavat teimme sähkönkäytön kuormanohjauksesta kyselyn, johon vastasi yli 2600 asiakastamme. Meitä kiinnosti miten asiakkaat kokevat kuormanohjauksen hyödyt, vaikutukset arkeen sekä mahdolliset esteet palvelun käyttöönotolle”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäjohtaja Sanni Harala.

Kuormanohjausta käyttäneistä noin 90 % koki saaneensa taloudellista hyötyä ilman negatiivisia vaikutuksia arkeen. Pääosin ohjausta on hyödynnetty veden ja asunnon lämmittämisessä.

”Yhä useammat kotitaloudet haluavat ottaa pörssisähkön halvoista hinnoista hyödyn irti. Asiakas voi itse valita, kuinka monen tunnin ajaksi haluaa kuormanohjauksen avulla kytkeä laitteet päälle vuorokauden aikana. Kuormanohjaukseen voi myös asettaa sähköenergian hintakaton”, Harala sanoo.

Elenian kyselyn mukaan asiakkaiden odotuksena on, että sähkökuormia voi ohjata mittarin avulla joko itse tai jonkun palvelua käyttäen. Sähkömarkkinoiden näkökulmasta kuormanohjaus mahdollistaa sähkönkulutuksen vähentämisen tai lisäyksen sähköjärjestelmän tarpeen tai sähkön hinnan mukaan.

”Asiakkaamme voivat maksutta ottaa käyttöön uusiin mittareihin liittyvät palvelut Elenin Aina-palvelussa, jossa kulutustieto näkyy parhaimmillaan vain muutamassa minuutissa. Uusissa mittareissa on myös kotiautomaatioliitäntä HAN, jonka avulla mittaustietoa voi hyödyntää esimerkiksi sähköauton latauksessa tai kodin älykkäissä sähköjärjestelmissä”, Harala kertoo.

Elenian uusien mittareiden pääasennusvaihe valmistuu kesän aikana. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.

Elenia aloittaa jälkiasennuksia varten yhteydenotot asiakkaisiin huhtikuussa. Joillekin asiakkaille sähkömittarin asennus ei ole onnistunut, jos esimerkiksi asiakas ei ole vahvistanut ehdotettua asennusaikaa tai mittauskeskuksen edessä on ollut jokin este.

”Älykkään sähköverkon merkitys on ilmastoratkaisuissa keskeinen, ja siksi tämä sähkönkulutuksen mittausuudistuskin on tärkeä askel kestävän kehityksen kannalta”, Harala korostaa.

Teknologia-alustan uusille palveluille on luonut sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon yhteistyössä Elenian kanssa. Sähkömittareiden asennuksen Elenialle toteuttaa Elvera.

Faktat