Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto tuottamassa huomattavat säästöt jo tänä vuonna

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto laajeni vuodenvaihteessa ja se kattaa jo lähes kaikki markkinoilla olevat biologiset lääkkeet insuliineja lukuun ottamatta. Huhtikuun alussa apteekkivaihto laajeni koskemaan myös glargiini-insuliineja. Ensi vuoden alussa vaihdon piiriin tulevat myös muut pitkävaikutteiset insuliinit. Lyhytvaikutteiset insuliinit jäävät vaihdon ulkopuolelle.

Useiden biologisten lääkkeiden hinnat ovat apteekkivaihdon myötä laskeneet viime vuoden lopusta huolimatta siitä, että lääkkeiden arvonlisävero nousi vuodenvaihteessa 10 prosentista 14 prosenttiin.

Useista lääkkeistä luvassa miljoonasäästöjä

Paljon käytetyistä biologisista lääkkeistä esimerkiksi reumasairauksien hoitoon käytettävien adalimumabivalmisteiden pakkauskohtaiset hinnat ovat laskeneet viime joulukuusta keskimäärin yli 60 eurolla. Yksin adalimumabi-valmisteissa kustannussäästö olisi jo yli 5 miljoonaa euroa, jos niitä myytäisiin tänä vuonna huhtikuun alun hinnoilla sama määrä kuin viime vuonna.

Reuman ja eräiden muiden tulehduksellisten sairauksien hoidossa käytettävissä infliksimabi-valmisteissa kustannussäästö olisi vastaavalla tavalla laskettuna yli 1,5 miljoonaa euroa.

Yksittäisistä lääkkeistä eniten kustannussäästöä, liki 4 miljoonaa euroa, kertyisi ustekinumabivalmiste Steralasta. Lääkettä käytetään läiskäpsoriaasin ja nivelpsoriaasin hoitoon sekä Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon.

1-1,5 miljoonaa euroa säästöä kertyisi myös infliksimabivalmiste Remsimasta, tosilitsumabivalmiste Roactemrasta ja adalimumabivalmiste Amgevitasta.

Apteekkivaihto lisää hintakilpailua ja hillitsee lääkemenojen kasvua

Korvattavia biologisia lääkkeitä käytti viime vuonna Suomessa jo lähes 340 000 ihmistä, ja lääkkeiden määrä ja käyttöaiheet kasvavat jatkuvasti. Biologiset lääkkeet ovat myös kalliita, ja niistä maksettavat lääkekorvaukset muodostavat merkittävän osan kaikista Kelan maksamista lääkekorvauksista.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon tavoitteena on lisätä hintakilpailua ja saada aikaan säästöjä lääkekorvauskustannuksissa. Apteekkivaihdon lainsäädäntövalmistelussa vaihdon säästövaikutukseksi arvioitiin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

– Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto tulee hyvin todennäköisesti tuottamaan etukäteen arvioitua suuremmat säästöt, kuten kävi kemiallisten lääkkeiden lääkevaihdon alettua vuonna 2003, arvioi Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Holma.

Apteekkien talous rajussa muutoksessa

Apteekkariliiton arvion mukaan biologisten lääkkeiden voimistuva hintakilpailu leikkaa apteekeilta vuoden 2027 loppuun mennessä noin 13 miljoonaa euroa tai jopa enemmän, mikä tulisi ottaa huomioon hallituksen ensi vuodelle kaavailemissa lääkesäästöissä.

Viime vuosien lääkesäästöt ja leikkaukset, lääkemarkkinoiden muutokset ja kustannusten nousu ovat heikentäneet merkittävästi apteekkien taloutta. Reseptilääkemyynti on muuttunut monille apteekeille jo lähes kannattamattomaksi.

– Hallitus on vaikeiden ratkaisujen edessä. Valtiontalouden haasteita on ratkottava ja lääkekustannuksia hillittävä, mutta samalla on huolehdittava siitä, että lääkkeitä ja apteekkipalveluita saa jatkossakin tasavertaisesti kaikkialla Suomessa, myös harvaan asutuilla alueilla. Hallitusohjelmassakin luvataan turvata laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut koko Suomessa, Holma muistuttaa.

FAKTA | Biologinen lääke, biosimilaari ja apteekkivaihto

Biologiset lääkkeet tuotetaan elävässä solussa ja ne annetaan tyypillisesti pistoksina tai suonensisäisesti.

Biosimilaari on kopio alkuperäisestä biologisesta lääkkeestä. Se on yhtä tehokas ja yhtä turvallinen kuin alkuperäinen biologinen lääke.

Biologiset lääkkeet ovat usein huomattavan kalliita. Biosimilaarit ovat useimmiten halvempia kuin alkuperäinen biologinen lääke. Biosimilaarien käyttö hillitsee lääkekustannusten kasvua.

Apteekki neuvoo biologista lääkettä toimittaessaan sen ja siihen liittyvän antolaitteen, kuten ruiskun tai kynän, käytön.

Apteekkivaihto (lääkevaihto) tarkoittaa sitä, että asiakkaalle määrätty biologinen lääke vaihdetaan asiakkaan suostumuksella apteekissa samankaltaiseen, mutta edullisempaan biologiseen lääkkeeseen, useimmiten biosimilaariin.

Fimea ylläpitää luetteloa vaihtokelpoisista biologisista lääkkeistä ja niiden biosimilaareista.

Kelan lääkehausta voi tarkistaa, onko itsellä käytössä oleva lääke biologinen lääke.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon tavoitteena on hillitä lääkemenojen kasvua.



Lisätietoja: puheenjohtaja, apteekkari Risto Holma, p. 0400 605 208, risto.holma@lauttasaarenapteekki.fi tai viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen p. 050 566 8188, erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi