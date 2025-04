Tilinpäätös 2024: Silmäaseman kasvu jatkui vuonna 2024 – markkina-asema vahvistui sekä kotimaassa Suomessa että Virossa

Silmäasema on Suomen suurin näönhuollon ja silmäterveyden toimija. Näemme kokonaiskuvan niin asiakkaamme kohtaamisesta ja hoidosta, kuin suomalaisten silmäterveydestä. Silmäaseman yli 1 700 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista hoitaa lähes miljoonaa asiakasta vuosittain. Silmäasemalla on Suomessa noin 150 optikkoliikettä ja silmälääkärikeskusta, 18 yksityistä silmäsairaalaa ja 5 julkisia silmäterveyspalveluita tarjoavaa yksikköä ympäri maan. Silmäaseman liikevaihto vuonna 2024 oli 249 miljoonaa euroa. Virossa Silmäasemalla on 11 optisen kaupan toimipaikkaa Eagle Vision- ja Tallinna Optika -brändien alla.