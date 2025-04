Efima perustaa uuden liiketoimintayksikön tekoälyn ja kestävän kehityksen vauhdittamiseen – Johanna Grönroos nimitetty liiketoimintajohtajaksi

Efima on saavuttanut kaksi uutta Microsoftin Solutions Partner -tunnustusta 3.10.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Efima on saanut kaksi uutta Microsoftin Solutions Partner -tunnustusta, jotka osoittavat vahvan teknisen osaamisen ja menestyksen pilviratkaisujen toimittamisessa. Uudet tunnustukset, Solutions Partner for Data & AI ja Solutions Partner for Digital & App Innovation, vahvistavat Efiman asemaa yhtenä alan johtavista Microsoft-kumppaneista. Efima kuuluu Suomessa viiden prosentin joukkoon kumppaneista, joilla on kyseiset tunnustukset.