Konsulttiyhtiö Midagon kasvattaa liiketoimintaansa Suomessa – Melkki osaksi Midagonia

Midagon on pohjoismainen, vaativien liiketoiminnan muutoshankkeiden johtamiseen ja asiantuntijatehtäviin erikoistunut, riippumaton konsulttitalo. Midagonin hankejohtajilla ja liikkeenjohdon konsulteilla on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan transformaatioiden toteuttamisesta. Midagon on perustettu vuonna 2006 ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli 36 miljoonaa euroa. Midagon työllistää 200 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa. www.midagon.com