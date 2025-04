Mehiläinen kiittää neuvonantajiaan hyvästä yhteistyöstä Regina Marian ja MediGroupin yritysostoprosessissa

Mehiläisen pankkikumppaneina yritysostoprosessissa toimivat Jefferies sekä Goldman Sachs. Juridisiin neuvonantajiin kuuluvat White & Case, Latham, Bondoc si Asociatii SCA ja BOPA ja taloudellisena neuvonantajana toimii EY.



– On ollut kunnia saada olla mukana toteuttamassa terveydenhuoltosektorin tähän mennessä suurinta transaktiota Romaniassa ja Serbiassa. Regina Maria on hyvin tunnettu yhtiö Romanian terveydenhuoltosektorilla. Kiitämme Mehiläistä ja muita mukana olleita erinomaisesta yhteistyöstä, sanoo Lucian Bondoc, Romaniassa toimivan Bondoc și Asociații SCA:n toimitusjohtaja.



– Kyseessä on useita osapuolia ja maita koskeva järjestely, johon on osallistunut lukuisia kansainvälisiä ja paikallisia avustajia. Yhteistyö on toiminut hienosti. Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset kaikille osapuolille, toteaa Mehiläisen lakiasiainjohtaja Sami Koski.



Regina Maria tarjoaa vuosittain noin 11 000 ammattilaisen voimin laajat lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut yli 2 miljoonalle asiakkaalle. Regina Marian sisaryhtiössä MediGroupissa terveyspalveluita tuottaa yli 2 500 henkilöä. Yritysostojen toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä.



Lisätietoja:

Mehiläinen-konserni, lakiasiainjohtaja Sami Koski

Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Laura Martinsuon kautta, laura.martinsuo@mehilainen.fi p. 040 1962 892