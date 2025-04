Soterin käsittelyajat eivät vaikuta yksin toimivien palveluntuottajien aloitukseen

Suuri osa hakijoista hyötyy tilapäisestä sääntelystä

Tällä hetkellä rekisteröintipäätöstä odottavista hakijoista noin 45 % on yksin toimivia palveluntuottajia. Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirastossa noin 1000 hakemusta koskee yksin toimivia palveluntuottajia, kun taas Valvirassa vastaava lukumäärä on noin 120. Tällä hetkellä kaikissa aluehallintovirastoissa ja Valvirassa on käsittelyssä yhteensä noin 1400 tilapäisen sääntelyn piiriin kuuluvaa hakemusta, kun kaiken kaikkiaan käsittelyssä hakemuksia on noin 3200.

Palveluntuottajan vastuu ja viranomaisvalvonta

Kun yksin toimiva palveluntuottaja on lähettänyt hakemuksensa Soteriin, hän voi aloittaa toimintansa välittömästi. Viranomainen jatkaa vireille jätetyn hakemuksen käsittelyä hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Yksin toimiva palveluntuottaja on itse vastuussa siitä, että hän täyttää tilapäisen sääntelyn edellytykset ja kuuluu sen piiriin. Viranomainen ei tee ennakkoon arviota asiasta, mutta voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Valvontalain rangaistussäännösten mukaan luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta säädetään rikoslaissa. Valvontalaissa säädetään myös luvattomasta sosiaalihuollon ammattitoimen harjoittamisesta. Jos palveluntuottaja aloittaa toimintansa tilapäisen sääntelyn perusteella, vaikka hän ei todellisuudessa kuuluisi sen piiriin, voi kyseessä olla luvattoman sosiaali- tai terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen.

Tilapäistä sääntelyä ei sovelleta sellaiseen palveluntuottajaan, jonka toimintaan kuuluu palvelujen antaminen alaikäiselle pysyväisluonteisesti ja olennaisesti. Jos palveluntuottaja tuottaa palveluita alaikäisten lisäksi myös muille asiakasryhmille, palveluntuotannon muiden asiakasryhmien kanssa voi aloittaa heti hakemuksen jätettyään.

Lisätietoja tilapäisestä sääntelystä ja hakemusprosessista löytyy verkkosivuiltamme.