Avaimen syksyn 2025 kustannusohjelma on julkistettu

Kaunokirjallisuus



Tiina Tuppuraisen romaanissa Jossain on aina San Francisco kietoutuu kaksi aikatasoa yhteen sateenkaariliikkeen polttopisteessä. Teos pohtii, onko menneestä opittu mitään. Tuppuraisen teokset ovat saaneet runsaasti kiitosta. Romaani ilmestyy elokuussa.

Milla Keräsen Kuunkiroajat on romaani vaiennetuista naisista ja varjoissa elävistä miehistä. Romaani kuljettaa 1700-luvun Edinburghin seurapiireihin ja hautausmaille. Kuunkiroajat on itsenäinen jatko-osa Kaarneen varjo -romaanille (Avain, 2024). Kirja ilmestyy syyskuussa.

Tittamari Marttisen Kauniin miehen kuolema vie lukijan kauneusbisneksen harmaalle alueelle sekä ihmisten syvimpiin haaveisiin, joiden toteuttamisessa tarkoitus pyhittää keinot. Cozy crime -sarjan mysteerit sijoittuvat Helsingin Munkkiniemeen. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Satu Leiskon Pahanpunoja jatkaa nuorten aikuisten fantasiasarjaa. Vaara kulkee Tuulin ja Ossianin kintereillä, ja nuoret joutuvat palaamaan Kuustenkylälle. Leisko on kirjoittanut teoksia sekä yleiskielellä että selkokielellä. Pahanpunoja ilmestyy syyskuussa.

Pia Perkiön Ikänäkö-runokokoelman oivaltavat riimirunot kertovat ikääntymisen tuomista tunteista. Perkiö on kirjoittanut useita rakastettujen laulujen sanoituksia sekä lukuisia teoksia aikuisille ja lapsille. Teos ilmestyy elokuussa.



Tietokirjallisuus



Pirkko Vekkelin kirjoittama Mies, leikki ja ikävä. Ilpo Tiihonen, elämä ja runot valottaa runoilija Ilpo Tiihosen elämää. Vekkeli seuraa Tiihosen elämää runojen läpi. Hän on myös haastatellut runoilijan työkumppaneita ja ystäviä. Elämäkerta ilmestyy syyskuussa.

Pälvi Rantalan Ämpäri – Arjen sankariesine tutustuttaa lukijan ämpärin maailmaan, ja sen historiaan aina tuhansien vuosien taakse. Rantala on tietokirjailija, kulttuurihistorioitsija, sanataiteilija ja opettaja. Kirja ilmestyy syyskuussa.

FT Eero Ojanen pohtii tämän ajan murrosta teoksessaan Valistuksesta vastuun aikakauteen. Maailmanhistorian nykyinen vaihe. Historiaa on määrittänyt sekä ihmisen halu hallita maailmaa että usko siihen, että kaikki on hallittavissa. Teos ilmestyy lokakuussa.

LT Minna Sadeniemen Lääkärin sairauskertomus. Merkintöjä syövästä, mielialahäiriöstä ja rakkaudesta on puheenvuoro terveydenhuollon tabuista. Se on kertomus kirjoittajan omasta sairastamisesta sekä rakkaudesta työhön, kulttuuriin ja läheisiin. Sadeniemi on psykiatri ja kirjailija. Teos ilmestyy lokakuussa.

Vesa Sisätön 105 suurenmoista hullua kertoo historian erikoisista persoonallisuuksista, oman kummallisen tiensä kulkijoista ja suurenmoisista sekopäistä. Teos käsittelee aiheenaan olevia ihmisiä kunnioittavasti ja arvostaen. Kirja ilmestyy lokakuussa.

Leena-Kaisa Laakson Tarinoita Euroopan reunoilta on hitaan matkailun kirja kaikille niille, joita kiehtovat vanhat maisemat ja uudet tarinat. Laakso on toimittaja ja tietokirjailija. Teos ilmestyy syyskuussa.



Lasten ja nuorten kirjallisuus



Kirjailija Tuukka Sandströmin ja kuvittaja Varpu Erosen Kärppähässäkkä on villi ja vauhdikas lasten runokirja, jonka sivuilla kohdataan kärpät märällä särkällä, Oton tollo poro, hullusti vilistävä hulivilikili ja monta muuta hassua hahmoa. Kirja ilmestyy elokuussa.

Taideopettajien Jaana Rauhalan ja Jonna Jylhän Nuuskitaan tyylejä. Kirpparikierros taidehistoriaan on faktaa ja fiktiota yhdistävä humoristinen kuvakirja. Teos sisältää sekä tutkittavaa että tehtäviä. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Emilia Lehtisen Unihirviöiden kesyttämisopas kutsuu seikkailuun ja antaa keinoja pärjätä oman unimaailman kanssa. Hauska ja salaviisas lastenromaani sisältää työkalupakin unien käsittelyyn. Lehtinen on kirjailija ja elokuvantekijä. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Sirkka Knuutilan lastenkirja Rosmariinin satumaisen hyvä joulusoppa, vie lukijan matkalle kohti joulua. Teos sisältää tarinoita sekä puuhia joulun odotukseen: askartelua, leivontaa ja pelejä. Kirjan on kuvittanut Olga Badulina, ja se ilmestyy lokakuussa.

Ismo Loivamaan ja Marketta Könösen Mitä Batman tekee koulussa? Arvoitusvitsejä -kirjassa ratkaistaan sekä tuttuja että ihan uusia arvoituksia. Vitsailemassa ovat mm. Tuomas Marjamäki ja Pia Perkiö. Kirja ilmestyy elokuussa.

Sari Kanalan ja Daga Ulvin Saimaannorppa kertoo yhdestä maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Saimaa on muokannut tästä sukeltajasta omanlaisensa. Kanala on tietokirjailija ja lastenkirjailija. Ulv on kuvittaja ja tietokirjailija. Kirja ilmestyy lokakuussa.





Selkokirjallisuus



Lumi ja Leo on Marja-Leena Tiaisen kymmenes selkoromaani. Ystävyydestä kertova nuortenromaani ilmestyy elokuussa. Tiainen on monipuolinen ja arvostettu kirjailija, joka on kirjoittanut useita teoksia lapsille ja nuorille.

Silja Vuorikurun kirjoittama selkoromaani Nelosten tanssit kertoo koululaisten suuresta juhlapäivästä, ystävyydestä ja erilaisuudesta. Vuorikuru on kirjallisuudentutkija, kirjailija ja selkokirjailija. Teos ilmestyy elokuussa.

Louisa M. Alcottin tyttökirjaklassikko Pikku naisia tunnetaan myös useista elokuvaversioista. Romaanin on mukauttanut selkokielelle Silja Vuorikuru. Teos ilmestyy elokuussa.

Mirjam Sirénin nuortenromaani Kaupunki ilman koteja kertoo Kipinästä ja hänen perheestään. Ihmisillä ei ole koteja, vaan heidän täytyy liikkua koko ajan. Valtio valvoo ja rajoittaa ihmisiä. Perhe päättää paeta. Kirjan on selkomukauttanut Riikka Tuohimetsä, ja se ilmestyy syyskuussa.

Miika Nousiaisen Pintaremontti on romaani perheestä, jonka jäsenet eivät osaa puhua toistensa kanssa. Kaikkien elämässä on haasteita, mutta mikään ei ole mahdotonta. Romaanin on selkomukauttanut Hanna Männikkölahti, ja se ilmestyy syyskuussa.

Tuija Takalan selkoromaani Vihreä on hyvä väri kertoo Jalista ja Sarasta. Romaani kuvaa elämää niin kuin nuoret sitä elävät. Millaista on olla vihreä, oman elämän alussa? Takala on äidinkielen ja suomen opettaja sekä selkokirjailija. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Titta Kemppaisen selkoromaani Sotalotan kivi on Suomen sotahistoriaan sijoittuva sateenkaareva tarina nuorille. Kemppainen on selkokirjailija ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Roope Lipastin Viikinkisolmu on jännittävä seikkailukertomus, joka sijoittuu kaukaiseen viikinkiaikaan. Kirja kertoo ystävyydestä ja lasten viisaudesta. Romaanin on selkomukauttanut Anniina Salin, ja se ilmestyy syyskuussa.

Nora Lehtisen Hylätty luokka 1: Karuselli on jännittävä lasten selkoromaani. Koululuokka on siirretty remontin ajaksi pihavarastoon. Kirjat saavat jäädä, kun leikkipuistossa alkaa tapahtua: Näkevätkö he oikein, pyöriikö karuselli itsekseen? Kirja ilmestyy lokakuussa.

Tapani Baggen Voittaako rakkaus? on jatkoa selkoromaanille Polttava rakkaus (Avain, 2018). Elvis on palkittu kirjoituskilpailussa. Aava haastattelee häntä lukion lehteen. Samaan aikaan Elvis perustaa bändin Marittan kanssa. Kirja ilmestyy lokakuussa.