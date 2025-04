Oulu2026 avaa huhtikuun ajaksi vapaaehtoishaun

Oulu2026:n toinen vapaaehtoishaku on auki huhtikuun ajan ja mukaan voivat ilmoittautua kaikki yli 15-vuotiaat, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Vapaaehtoistoiminta on ainutlaatuinen tapa päästä osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta ja sen toteutusta. Nyt mukana on jo 165 vapaaehtoista.