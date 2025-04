Suomalainen teknologiayhtiö Tuxera tähtää 100 MEUR liikevaihtoon Microsoftin entisen johtajan Steffan Schumacherin luotsaamana

Tavoitteena on nelinkertaistaa liikevaihto viidessä vuodessa

Tuxera tähtää Schumacherin johdolla rohkeisiin tavoitteisiin: 100 miljoonan euron liikevaihtoon tämän vuosikymmenen aikana sekä laajentumiseen alan globaaleilla markkinoilla. Yhtiöllä katsotaan olevan hyvät edellytykset kasvun vauhdittamiseen Schumacherin asiantuntemuksen avulla.

"Steffan on erinomainen henkilö johtamaan meitä seuraavaan vaiheeseen, sillä hän ymmärtää syvällisesti Tuxeran kasvun kannalta kriittisiä toimialoja ja hänellä on myös laaja kokemus johtotehtävistä. Tuxera on ollut datainnovaatioiden eturintamassa vuosikymmenten ajan, ja uskomme Steffanin uudistavan nyt markkinaa rohkealla visiollaan", kommentoi Tuxeran hallituksen puheenjohtaja Heikki Mäkijärvi.

Monet toimialat ovat yhä ohjelmistovetoisempia, ja datalla on keskeinen rooli liiketoiminnan muutoksissa. Tuxeran teknologiaa käytetään kriittisten sovellusten ytimessä monissa käyttöyhteyksissä, kuten kuluttajalaitteissa, ajoneuvoissa, teollisuudessa, datakeskuksissa ja pilvipalveluissa, hätäpalveluissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa sekä kansainvälisillä avaruusasemilla. Tuxeran asiakkaita ovat esimerkiksi ABB, LG, NASA, Rockwell, Siemens ja Weka. Tuxera auttaa yrityksiä keskittymään ydinosaamiseensa ja varmistamaan tietoturvan hyvinkin vaativissa ympäristöissä.

"Data on keskeinen käyttövoima niin autoteollisuudessa ja teollisessa IoT:ssä kuin ilmailu-, avaruus- ja puolustusteollisuudessakin. Tavoitteeni Tuxerassa on opastaa asiakkaita tämän datavallankumouksen läpi ja samalla asemoida Tuxera alan globaaliksi markkinajohtajaksi. Olemme maailmanlaajuisten dataratkaisumarkkinoiden eturintamassa jo nyt, ja seuraavaksi skaalaamme Tuxeraa kohti 100 miljoonan euron liikevaihtoa. Odotan innolla matkaa kohti asettamaamme visiota", Schumacher toteaa.





Lyhyesti Tuxerasta

Tuxera on vaativaan käyttöön tarkoitettujen, korkealaatuisten ja tietoturvallisten tiedostojärjestelmien, flash-muistinhallinnan sekä tiedonhallinta- ja verkkoteknologian globaali toimittaja. Tuxeran ratkaisut auttavat ihmisiä ja yrityksiä tallentamaan, käyttämään ja siirtämään tietoa luotettavasti.

Tuxera on maailman isoimpien teknologiayritysten pitkäaikainen kumppani. Sen asiakkaisiin lukeutuu muun muassa autonvalmistajia, laitevalmistajia ja datayrityksiä. Tuxeran tuotteita ovat Tuxera Fusion SMB, Microsoft exFAT by Tuxera, Microsoft NTFS by Tuxera sekä Tuxera Nitro ja Tuxera Edge.



Tilikaudella 2024 yhtiön liikevaihto oli 23MEUR ja asiakkaita on yli 30 maassa ympäri maailman – kaikilla mantereilla pois lukien Etelämanner. Työntekijöitä Tuxeralla on 14 eri maassa.

Tuxeran teknologiaa on miljardien laitteiden ytimessä ympäri maailman: puhelimissa, tableteissa, tietokoneissa, ulkoisissa tallennusvälineissä, reitittimissä, älytelevisioissa ja kameroissa. Niitä käytetään myös tehtaissa ja IoT-laitteissa, datakeskuksissa, julkisissa pilvitallennusalustoissa, autoissa, lennokeissa, lentokoneissa ja avaruusaluksissa.