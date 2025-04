Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahti ja hyvinvointialue etsivät keinoja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen

Tavoitteena on löytää entistä vaikuttavampia ratkaisuja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi nykyistä sujuvampi yhteistyö eri ammattilaisten kesken ja riittävä tuki asiakkaan siirtymävaiheissa esimerkiksi asumispalveluista lopulta itsenäiseen asumiseen.

– Etsimme hankkeessa ennaltaehkäiseviä ratkaisuja, mikä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyrimme tunnistamaan asunnottomuuden riskitekijät ajoissa ja tarjoamaan tukea ennen kuin tilanne kärjistyy. Tämä voi sisältää esimerkiksi matalan kynnyksen palveluja, kuten asumisneuvonnan tuki asumisen ja vuokranmaksun vaikeuksiin tai tarvittaviin sosiaalipalveluihin ohjaaminen, tulosaluejohtaja Eija Leino kertoo.

Pitkäaikainen asunnottomuus on yhteydessä moniin ongelmiin, jotka heikentävät ihmisen hyvinvointia. Henkilöillä, joilla ei ole vakituista asuinpaikkaa, on yli viisinkertainen kuolemanriski ja moninkertaisesti enemmän sairaalapäiviä sekä psykiatrisessa sairaalahoidossa että erikoissairaanhoidossa. Lisäksi käyntejä sairaalan päivystyksessä kertyy paljon. Kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden kiristyneet taloudelliset resurssit vaikeuttavat tilannetta entisestään.

Lahdessa pitkäaikaisasunnottomien määrä kasvoi hieman vuodesta 2021 vuoteen 2022. Asunnottomuus on viime vuosina muuttunut, ja nykyään asunnottomuuden ydinryhmän muodostavat vakavasti syrjäytyneet ja huumeongelmaiset, ja asunnottomien keski-ikä on laskenut. Palvelujärjestelmä ei ole kyennyt riittävästi reagoimaan tähän muutokseen.

– Asunnottomuuden uhka on lisääntynyt asumis- ja toimeentulotukiin tehtyjen kiristysten sekä elinkustannusten yleisen nousun vuoksi, jolloin riskinä on yhä useamman henkilön ajautuminen pitkäaikaisasunnottomuuden polulle. Lisäksi esimerkiksi häädöt korostuvat nuoremmissa ikäryhmissä, ja se on huolestuttavaa, sanoo asuntoasiainpäällikkö Helene Vanninen Lahden kaupungilta.

Hanke käynnistyy huhtikuussa, ja sen on tarkoitus juurruttaa uusia palveluja ja toimintamalleja kahdessa eri vaiheessa vuoden 2027 loppuun mennessä. Rahoitusta hankkeelle haetaan ympäristöministeriöltä kahdessa erässä. Kesällä 2026 loppuvan ensimmäisen vaiheen rahoitus on hyvinvointialueelle vajaa 250 000 ja kaupungille 90 000 euroa.