Kotipizza vie suomalaista pizzakulttuuria maailman huipulle – pizzakonkari tuomariksi Las Vegasin pizzakisoihin

"On valtava kunnia päästä tuomaroimaan näin arvostettua kilpailua. Pääsen kokemaan oman urani aikana jotain aivan uutta. Pizzan tekeminen on intohimoni, ja on hienoa jakaa suomalaista osaamista sekä oppia samalla muilta maailman huipuilta", Sikström kertoo.

Las Vegasin pizzakilpailu on alan tunnetuimpia ja suurimpia tapahtumia, joissa kilpaillaan muun muassa napolilaisen ja pannupizzan parhaasta reseptiikasta sekä pizzan leivonnan taidoista, kuten suurimman pizzapohjan tekijästä. Loppukilpailussa valitaan paras kaikista sekä vuoden pizzanpaistaja. Sikströmin valinta kilpailun tuomaristoon on osoitus siitä, että suomalainen pizzakulttuuri ja Kotipizzan innovatiivinen ote pizzakentällä herättävät kiinnostusta myös kansainvälisesti. Matka Vegasin pizzakisoihin ei ole Sikströmille ensimmäinen.

’’Olen ollut Vegasin pizzakilpailussa mukana ensimmäisen kerran jo vuonna 1993, jolloin kotipizzalaiset kisailivat muun muassa suurimman ja nopeimman pizzapohjan kilpailussa. Vuosien aikana on tullut Kotipizza-yrittäjille voittojakin, mutta nyt on yli 40 vuotta kestäneen pizzaurani ensimmäinen kerta, kun olen mukana International Pizza Challenge -tuomaristossa’’, jatkaa Sikström.

Sikström on ollut tuomaroimassa myös aiemmin pizza-alan kilpailuja Ruotsissa ja Italiassa. Nyt tuomaroitavassa kisassa on erityisen tarkat arvioitikriteerit pizzojen laadun arvioimiselle. Sikström tuomaroi reseptiikkaan keskittyvää kilpailuja, joissa erikoisteemana on tänä vuonna pizzan päällä olevan tomaattikastikkeen makumaailma. Kisoja tuomaroi yhteensä 70 tuomaria, joista Sikströmin lisäksi vain kaksi ovat Pohjoismaista.

Maailman nopein pizzaleipuri löytyy Iistä

Las Vegasin Pizza World Gamesissa kisasivat myös tänä vuonna Iin Kotipizza-ravintolan tiimi, jota myös Sikström oli valmentamassa. Kotipizza-yrittäjät Katja Körkkö ja Tiia Valkola toivat suomalaisille kaksi MM-mitalia. Katja Körkkö nappasi kultaa nopeimman pizzapohjan kilpailussa ja Tiia Valkola pronssia triathlon kilpailussa, jossa leivotaan pizzapohja kahdessa koossa sekä taitellaan pizzalaatikko.