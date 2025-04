Gapps on valittu vuoden 2025 Google Cloud Partner of the Year -kumppaniksi Suomessa

Gapps Oy, pohjoismaissa toimiva Google Cloud Premier -tason kumppani, on nimitetty vuoden 2025 Google Cloud Partner of the Year -kumppaniksi Suomessa. Tämä arvostettu Googlen tunnustus on selkeä osoitus Gappsin teknologisesta osaamisesta ja vankkumattomasta sitoutumisesta auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään pilvipalveluiden avulla. Palkinto korostaa yhtiön vahvaa asiantuntemusta, asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä intohimoa tarjota innovatiivisia ja turvallisia Google Cloud- ja Google Workspace -ratkaisuja niin Suomessa kuin laajemmin Pohjoismaissa.