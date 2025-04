Huipputehokasta ihonhoitoa vain 3 ainesosalla: Briotechin hypokloorihapoketuotteet

Hypokloorihapokkeella on ihoa rauhoittava, tulehduksia hillitsevä ja parantava sekä ihon omia puolustusmekanismeja kiihdyttävä vaikutus. Hypokloorihapoke on ihmisen elimistössä muodostuva antibakteerinen aine, jota tuottavat neutrofiilivalkosolut. Ihon omaa molekyyliä voidaan tuottaa kehon ulkopuolella suolavesiliuoksesta elektrolyysin avulla.

”Kutsun usein hypokloorihapoketta kehon omaksi siivouspartioksi, joka hälyttää kehon muita valkosoluja apuun esimerkiksi haavanhoitoon. Elimistössämme hypokloorihapoke aktivoi verenkiertoa, mikä edistää haavan parantumista. Se myös rauhoittaa ja tasapainottaa ihoa tehokkaasti ja voi auttaa nollaamaan ihon tulehdustilan, mikäli iho on päässyt ärtymään syystä tai toisesta”, ihonhoitotuotteista vastaava tuoteasiantuntija Annika Markkanen Briotechilta kertoo.

Ei siis ole liioiteltua sanoa, että hypokloorihapoke on ollut miljoonia vuosia osa ihmisen immuunipuolustusta.

”Hypokloorihapokeen vaikutuksia koskevissa julkaisuissa on nostettu esiin, että se saa solut jakautumaan tehokkaammin, jolloin epidermis paksuuntuu ja vahvistuu. Tällä voi olla merkitystä etenkin herkän, herkistyneen ja ärsyyntyneen ihon rauhoittamisessa”, sanoo Briotechin tutkimustoiminnan päällikkö, SKY- ja CIDESCO-kosmetologi ja molekyyligenetiikan dosentti Saija Haapa-Paananen.

Hypokloorihapokkeella on vaikutusta myös mikrobikuorman vähentämiseen iholla hypokloorihapokkeen antibakteerisen vaikutuksen ansiosta. Briotech Skin Renew -kasvosuihketta kannattakin kokeilla flunssa-aikaan, kun kasvoja kosketellaan käsin usein. Samasta syystä hypokloorihapoketuotteesta voi olla apua epäpuhtauksiin taipuvaisen ihon hoidossa.

Briotechin tuotantoprosessi pitää hypokloorihapokkeen stabiilina

Briotechin tuotteet valmistetaan Suomessa Helsingissä. Yrityksen kehittämä tuotantoprosessi pitää tuotteiden pH:n tarkalleen oikeanlaisena ihon pinnan hieman happamalle ympäristölle.

”Valmistukseen tarvitaan vettä, suolaa ja sähköä. Prosessimme ansiosta herkkä hypokloorihapoke pysyy stabiilina ja aktiiviaineen teho säilyy pitkään. Tuotteidemme säilyvyysaika on 12 kuukautta käyttöönotosta”, Markkanen kertoo.

Tuotevalikoima Suomessa

Briotech Skin Renew -kasvovesi on hellävarainen valinta etenkin herkän ihon ihonhoitoon. Rauhoittava ja tasapainottava kasvovesisuihke vähentää epäpuhtauksien ja punoituksen esiintymistä ja edistää samalla ihon yleistä terveyttä. Suihke sopii kaiken ikäisille ja kaikille ihotyypeille, etenkin herkälle iholle.

Käyttö: Suihkuta suoraan kasvoille aamuin illoin puhdistuksen jälkeen ja aina, kun iho kaipaa rauhoittamista. Toimii myös meikin päälle suihkuteltuna. Tuotteen voi antaa kuivua iholle tai imeyttää taputellen, tai kokeilla hauteena vanulapun avulla. Myös meikkisiveltimet voi puhdistaa suihkeen avulla pesukertojen välillä.

Koko ja hinta: 100 ml, 14,95 euroa

”Suosittelen kokeilemaan Briotech Skin Renew -kasvosuihketta etenkin ihon punoitukseen, sekä erilaisiin ihoärsytyksiin ja kutinaan. Suihketta on helppo levittää kasvoille hellävaraisena ja rauhoittavana sumuna pesun jälkeen ja aina tarvittaessa”, Haapa-Paananen neuvoo.

Briotech Topical Skin Spray -hoitosuihke on täydellinen monitoimituote! Se rauhoittaa ihoa ja tukee sen hyvinvointia kiireestä kantapäähän. Aktiiviaineena toimii kehon oman immuunipuolustuksen superaine hypokloorihapoke, joka on antimikrobinen, vähentää punoitusta ja tukee monipuolisesti ihon hyvinvointia.

Suihke ehkäisee ihon epäpuhtauksia, tasoittaa ihon pintaa ja rauhoittaa ihoa auringonoton jälkeen tai ötökänpuremien yhteydessä.

Käyttö: Suihkuta suoraan puhtaalle iholle aina, kun iho punoittaa, on ärtynyt tai kutiaa. Tuote on omiaan esimerkiksi kesällä auringonpolttamiin ja hyttysten puremiin tai ihokarvojen ajelun jälkeiseen punoitukseen. Tuote poistaa myös hajuja, joten sitä kannattaa kokeilla myös urheilun jälkeen.

Koko ja hinta: 100 ml, 14,95 euroa

Liite: taustatietoja hypokloorihapokkeesta

