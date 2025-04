Viinilehti valitsi Vuoden kuohuvat 2025

Viinilehden Vuoden samppanja 2025



Charles Heidsieck Réserve Champagne Brut

CHARLES HEIDSIECK, AC CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, RANSKA, 564737

Varsin avoin, hieman kehittynyt, leveän aromikas, monivivahteinen ja elegantti tuoksu, jossa on paahteista mausteisuutta, kermaisuutta, hentoa pähkinäisyyttä ja jopa marsipaanin vivahteita. Runsashedelmäisessä, kuivassa, melko leveässä ja harmonisessa maussa on lisäksi persikan ja briossin sävyjä. Tyylikkäät kuplat tekevät suutuntumaan pehmeän moussen ja yhdessä sitruksisen hapokkuuden kanssa tuovat moniulotteiseen makuun eloisuutta ja tyylikästä ryhtiä. Pitkä, paahteinen, sitruksinen ja kermainen jälkivaikutelma nostaa reilusti veden kielelle.

Ruokasuositus: Paistetut kalat ja äyriäiset.

Hinta–laatu: Laatu vastaa hintaa

Hinta: 63,98 €

Viinilehden Vuoden samppanja 2025 -kilpailun voittajakolmikko

Deutz Classic Champagne Brut

DEUTZ, AC CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, RANSKA, TILAUSVALIKOIMA 931207

Ayala Majeur Champagne Brut

CHAMPAGNE AYALA, AC CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, RANSKA, TILAUSVALIKOIMA 905485

Viinilehden Vuoden kuohuviini 2025

Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut

LION, UUSI-SEELANTI, 943097

Monivivahteisen tyylikäs, hedelmäinen ja hennon paahteinen tuoksu, jossa on punaista omenaa, aprikoosia, sitruunankuorta, hunajamelonia ja paahteista tammisuutta. Myös kuivassa maussa on elegantteja, kypsän hedelmäisiä aromeja. Tuntuva sitruksinen hapokkuus ja viehättävät kuplat tuovat viiniin mukavaa ryhdikkyyttä. Pitkästä, kevyen paahteisesta jälkimausta löytyy yrttisyyttä ja kuivattuja hedelmiä.

Ruokasuositus: Runsaat salaatit. Selkeämakuiset kala- ja äyriäisruoat hapokkailla lisukkeilla.

Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen

Hinta: 17,98 €

Viinilehden Vuoden kuohuviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko

Barth Riesling Brut

BARTH, RHEINGAU, SAKSA, TILAUSVALIKOIMA 939537

Sainchargny Émérite Crémant de Bourgogne Brut 2018

SAINCHARGNY, AC CREMANT DE BOURGOGNE, BOURGOGNE, RANSKA, 939934

Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta: Viinilehden Vuoden samppanja ja Vuoden kuohuviini!

Yksittäiset pullokuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).

Arviot ja runsaasti muuta kiinnostavaa asiaa kuohuvista löytyy uusimmasta, viikolla 16 ilmestyvästä Viinilehdestä. Se on luettavissa irtonumerona myös lehtiluukku.comin kautta.

Tuomariston kommentti kilpailusta:

Viinilehden Vuoden samppanjaksi nousi monivivahteinen ja elegantti Charles Heidsieck Réserve Champagne Brut. Noin 60 eri palstalta poimitut rypäleet on vinifioitu erikseen, ja näistä palstaviineistä tehtyyn sekoitukseen on lisätty vielä 40 prosenttia 5–15-vuotiaita reserviviinejä ennen pullokäymistä. Lopuksi viiniä on kypsytetty pullossa hiivasakan päällä kuusi vuotta. Tuloksena on erittäin moniulotteinen ja tyylikäs samppanja. Hopeamitalisti Deutz Classic Champagne Brut on voittajan tavoin Chardonnayn, Pinot Noirin ja Pinot Meunierin sekoitus. Pronssimitalisti Ayala Majeur Champagne Brutin sekoituksessa korostuu muista mitalisteista poiketen Chardonnay (55 %).

Vuoden kuohuviiniksi nousi Uuden-Seelannin johtavan kuohuviinituottajan Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut. Voitokas chardonnay on valmistettu perinteisellä menetelmällä ja 15 kuukauden pullokypsytyksellä. Hopeasijan vei Saksan Rheingaussa perinteisellä menetelmällä valmistettu Barth Riesling Brut. Pronssin nappasi Sainchargny Émérite Crémant de Bourgogne Brut 2018, joka on chardonnay pienellä pinot noirin antamalla lisäsäväyksellä.

Näin valinta tehtiin:



Viinilehden Vuoden samppanjan ja Vuoden kuohuviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) arvioi sokkona vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli samppanjoissa 80 euroa ja kuohuviineissä 30 euroa (hinnat tarkistettu finaalipäivänä). Esikarsintatastingien perusteella tuomaristo valitsi loppukilpailun sokkomaistoon 29 samppanjaa ja 49 kuohuviiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 11.