Vihreiden Holopainen ja Hopsu: Korkea nuorisotyöttömyys on hallituksen valinta, toisinkin voisi tehdä

Nuorisotyöttömyys on noussut huolestuttavaa tahtia. Pitkäaikaistyöttömien nuorten määrä on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa nousten 2000:sta 5000:een. Holopaisen ja Hopsun mukaan hallituksen politiikka vain lisää ongelmia.

– Vaikka nuorisotyöttömyys on kasvussa, hallitus kasaa yhä uusia leikkauksia nimenomaan nuorten niskaan. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset osuvat korostetusti nuoriin ja opiskelijoiden toimeentulo laskee pahimmillaan jopa 170 euroa kuukaudessa, Holopainen kritisoi.

– Samalla pelkästään ammatillisesta koulutuksesta saksitaan 120 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hallitus on leikkaamassa puoliväliriihessä 75 miljoonaa euroa lisää opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja niiden riski kohdistua nuoriin on merkittävä, Hopsu korostaa.

Holopaisen ja Hopsun mukaan nuorisotyöttömyyden trendi on mahdollista kääntää, jos vain siihen on riittävästi tahtoa. He esittävät hallitukselle kattavaa toimenpidelistaa työllisyyspalveluiden, koulutuksen sekä hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi, jotta nuorisotyöttömyys saataisiin laskuun.

– Työllisyyspalveluissa nuoret tulisi asettaa keskiöön. Tarvitaan starttivalmennsta, kesätyöseleteitä, työkokeiluita sekä nuorisotakuun määrätietoista vahvistamista. Erityisesti huomiota olisi kiinnitettävä myös maahanmuuttajanuorten työllistymisen tukeen, sillä he jäävät liian usein nykyisen palveluverkon ulkopuolelle, Hopsu vaatii.

– Aivan ensisijaista olisi varmistaa, että nuorilla on edellytykset opiskeluun ja sen myötä myös omalle alalle työllistymiseen. Pahoinvoiva tai jatkuvista toimeentulovaikeuksista kärsivä nuori ei pysty opiskelemaan, siksi olisi panostettava opiskelijoiden toimeentuloon sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, Holopainen kertoo.

Koko toimenpidelista on luettavissa täältä.