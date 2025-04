Veken uusi toimitusjohtaja on Kari Härkönen – Markus Ranua jatkaa valikoimajohtajana

Uusi toimitusjohtaja Kari Härkönen tuo mukanaan laaja-alaisen kokemuksen kaupan alan johtotehtävistä sekä strategisesta kehittämisestä. Hän siirtyy Vekelle toimittuaan viimeksi liikkeenjohdon neuvonantajana kasvuyhtiöiden ja kaupan alan toimijoiden tukena. Härkönen on aiemmin toiminut digijohtajana Marimekolla ja Sanomalla, Suomen maajohtajana Zalandolla sekä liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companylla.

– Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta liittyä Veken tiimiin. Vekellä on vahva perusta, osaava henkilöstö ja merkittävä asema markkinoilla. Odotan innolla yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa - yhdessä voimme rakentaa menestyksekästä tulevaisuutta ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistäkin paremmin, sanoo Kari Härkönen.

Kari Härkönen

Poikkeuksellista kasvua haastavassa markkinassa



Veke on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden ajan, mutta erityisesti vuosi 2024 oli yhtiölle poikkeuksellinen. Huonekalualan yleisestä hiljentymisestä huolimatta Veke kasvatti liikevaihtoaan 30 prosenttia, nousten 43 miljoonaan euroon. Käyttökate parani merkittävästi ja nousi 1,6 miljoonaan euroon. Kasvu on seurausta määrätietoisesta panostamisesta monikanavaiseen asiakaskokemukseen, valikoimaan ja tehokkaaseen digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Veken oman malliston mäntykalusteet ovat nousseet sisustajien suosikeiksi viime vuosina.

Markus Ranua jatkaa valikoima- ja ostojohtajana





Markus Ranua on työskennellyt Vekellä 21 vuoden ajan useissa eri rooleissa. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja ennen sitä hänellä on ollut keskeinen rooli erityisesti verkkokaupan, markkinoinnin ja valikoiman kehittämisessä.

– Veke on minulle paljon enemmän kuin työpaikka – se on intohimo ja elämäntyö. Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä rakentaneet. Nyt on oikea hetki siirtyä uuteen rooliin, kun olemme löytäneet toimitusjohtajan, jolla on vahva kokemus liiketoiminnan kasvusta ja johtamisesta. Olen todella innoissani voidessani jatkaa Vekellä keskittyen strategisesti tärkeisiin valikoima- ja hankintatoimintoihin, kertoo Markus Ranua.



Pohjoisesta ponnistanut Veke on nyt koko Suomen Veke



Veke on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana vahvan verkkokaupan ja laajentuneen myymäläverkoston siivittämänä. Yrityksen perusti Ranualle vuonna 1995 Veijo Ranua ja sen juuret ovat vahvasti perheyritystoiminnassa. Keväällä 2022 yrityksen omistuspohjaa laajennettiin, kun pääomasijoittaja Sentican hallinnoima rahasto hankki enemmistöosuuden. Muita omistajia ovat perustajaperheen Markus, Miikka, Matias ja Veijo Ranua sekä Snowball Growth Partners. Tänään Veke palvelee koko Suomen sisustajia ja yritysasiakkaita verkkokaupan sekä viiden myymälän voimin.



Veken hallituksen puheenjohtaja Johan Wentzel kommentoi muutosta:

- Haluan lämpimästi kiittää Markusta hänen merkittävästä panoksestaan Veken toimitusjohtajana. Veke on vahvistanut asemaansa poikkeuksellisen haastavassa markkinassa, kasvanut voimakkaasti ja parantanut kannattavuuttaan. Tervetuloa Kari, on hienoa saada sinut mukaan viemään eteenpäin Veken kasvustrategiaa.