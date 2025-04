31,5 miljoonaa enkelisijoittajilta: Raha liikkuu yhä harvemmalle, mutta entistä suuremmilla summilla

Vaikka enkelisijoitusten trendi on ollut Euroopassa pitkään laskeva, Suomessa enkelisijoittaminen pitää pintansa. Euroopan suurin enkelisijoittajaverkosto FiBAN ry:n jäsenet ovat sijoittaneet 15 vuoden aikana yli 2000 startupiin lähes puoli miljardia euroa.

Suurempia rahoituskierroksia yhä harvemmalle

Suomessa alkuvaiheen sijoitusilmapiiriä on heikentänyt markkinoiden yleinen epävarmuus, teknologinen murros sekä konkurssien kasvu. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 oli 3475 konkurssia, noin 5 % kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Tämä näkyy myös FiBANin tilastoissa jatkokierrosten laskuna, mutta samalla korostuu uusien, lupaavien yritysten merkitys. Ne startupit, jotka ovat onnistuneet saamaan enkelirahoitusta, ovat saaneet sitä huomattavasti aiempia vuosia enemmän.

“Uusia yrityksiä syntyy erityisesti tekoälyn soveltamisen kentälle sekä puolustus- ja kaksoiskäyttöalalle. Enkelit ovat kiinnostuneita uusista teknologioista ja aloista. Esimerkiksi puolustus- ja kaksoiskäyttösektorilla todistimme valtavaa kysyntää rahoitukselle, ja saimme yli 120 hakemusta pelkästään puolustusalan yrityksiltä vuonna 2024. Sama trendi näyttäisi vain kiihtyvän tänä vuonna”, FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen kertoo.

Yhteissijoittaminen mahdollistaa suuremmat startup-sijoitukset ja riskien hajauttamisen

Yhden enkelin sijoittaessa keskimärin 1,7 startupiin vuodessa, yhteissijoittamisen merkitys on korostunut: FiBANin jäsenten rahoituskierrosten keskimääräinen koko oli 275 000 euroa.

“Yhteissijoittamisen trendi näkyy erityisesti näillä uusilla sektoreilla, kuten puolustus- ja kaksoiskäyttöteknologiassa. Tutkimuspohjaisiin startup-yrityksiin tarvitaan suurempia pääomia. Tästä hyvänä esimerkkinä valelaiteteknologiaa valmistava Dobbelgänger-yhtiön 920 000 euron sijoituskierros, johon kokosimme yhteen pääomasijoittajayhtiö Lifeline Venturesin, Innovestorin sekä suuren joukon enkelisijoittajia,” Laisi-Puheloinen summaa.

FiBAN on lisännyt merkittävästi yhteistyötä eri sijoitusyhtiöiden kanssa, laajentaen näin jäsentensä sijoitusmahdollisuuksia.

“FiBANilla on 600 jäsentä, ja osa haluaa hajauttaa startup-sijoituksia eri kategorioihin, varsinkin jos omassa portfoliossa on useita kymmeniä startup-sijoituksia. FiBANin aloitteesta perustettu Kanssasijoitusrahasto on myös lisännyt yhteistyötä eri sijoittajaryhmien kanssa. Kokeneen enkelisijoittajan luonnollinen kehityskaari johtaa oman rahaston perustamiseen ja sijoitusten hajauttamiseen.” FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen kertoo.

Exitejä vuonna 2024 yhteensä 140 – Silo.AI vuoden suurin menestystarina

Tyypillisesti exitin eli irtautumisen toteutumiseen menee noin 7–10 vuotta. Vuonna 2024 exitien määrä säilyi korkeana, 140 exitiä, vaikka uusia sijoituksia tehtiin varovaisemmin. Exiteistä 40 % oli konkursseja.

Vuoden 2024 merkittävin enkelisijoittajien exit oli tekoäly-yhtiö Silo.AI:n myynti Yhdysvaltoihin AMD:lle 600 miljoonalla eurolla. Silo.AI palkittiin FiBANin enkeligaalassa Vuoden 2024 Exitinä.

”Silo.AI:n tapaus on erinomainen esimerkki siitä, kuinka bisnesenkeleiden rooli startupien alkuvaiheen rahoituksessa voi mahdollistaa huomattavan kasvun yritykselle ja suuren tuoton suurella riskillä sijoitetulle pääomalle,” toteaa FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.0