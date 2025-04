Voland Partners ja Readpeak yhdistävät voimansa – suomalaisyhtiön alustapalveluilla huima kansainvälinen kasvuvauhti

Suomalainen kasvurahastoyhtiö Voland Partners tekee pääomasijoituksen suomalaiseen kasvuyhtiöön Readpeakiin.



Readpeak on natiivimainontaan erikoistunut palvelualusta mainostilan ostamiseen, suunnitteluun ja jakelun kohdentamiseen.

Yhtiö toimii tällä hetkellä yhdeksässä maassa Euroopassa. Readpeakin liikevaihto on yli kolminkertaistunut kolmessa vuodessa. Kesäkuussa päättyvällä tilikaudella Liikevaihtoa kertyy jo 15 miljoonaa euroa.

Readpeak on suomalaisittain harvinainen teknologiayhtiö, joka on kyennyt nousemaan nopeasti johtavaan asemaan alustaratkaisullaan, joka mahdollistaa helpon tavan kohdentaa ja ajoittaa viestintää osaksi mediasivustojen uutisvirtaa.

”Olemme Suomen lisäksi laajentuneet kahdeksaan maahan orgaanisesti ja kannattavasti. Kansainvälinen vastaanotto on ollut erinomainen. Alustamme käytettävyys ja kehittämämme erittäin tehokkaat koneoppimismallit ovat luoneet etumatkan, jota Googlen kaltaiset globaalit kilpailijamme eivät ole kuroneet umpeen”, Readpeakin toimitusjohtaja ja yrittäjä Tomas Forsbäck kertoo.

Suomalaisyhtiön alustan tehokkuus perustuu edistyksellisiin koneoppimismalleihin. Palvelu huolehtii, että yrityksen laatima natiivimainonnan artikkeli kohdennetaan oikeille sivustoille ja oikealle yleisölle. Samalla alusta huolehtii, että mainosartikkeli vastaa visuaalisesti kunkin sivuston tyyliä ja sulautuu luontevasti osaksi sivuston uutisvirtaa.

”Etumatka valkeni meille oikeastaan vasta pari vuotta sitten, kun lanseerasimme palvelun Ruotsissa. Tuolloin havaitsimme, että olimme ehkä sittenkin hioneet tuotettamme liikaa ennen lanseerausta. Vähempikin olisi riittänyt.”

”Ruotsin jälkeen markkina markkinan perään on todistanut, kuinka paljon etumatkaa olemme onnistuneet kirimään ei vain teknologisesti vaan myös käyttäjäkokemuksen tasolla”, Forsbäck kertoo.

Readpeak on Voland Partnersin kuudes sijoituskohde, johon rahastoyhtiö sijoittaa ensimmäisestä, 57 miljoonan euron kasvurahastostaan.



Voland sijoittaa vähemmistöosuuksia kannattaviin ja kasvavaa liiketoimintaa tekeviin teknologia-alan yrityksiin. Tyypillinen ensisijoitus on 3–5 miljoonaa euroa.

”Readpeakissa on ne ominaisuudet, joita etsimme yrityksistä: teknologiaan perustuvaa kilpailuetua sekä osaavat ja kasvuhaluiset ihmiset, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Kanssayrittäjyys on usein verkostoistamme löytyvien asiantuntijoiden osaamisen tarjoamista, yrittäjien ja työyhteisöjen mentorointia kasvun portailla sekä strategia- ja hallitustyön kehittämistä”, Voland Partnersin osakas Marcus Blomqvist arvioi.

Kanssayrittäjyyteen perustuvassa sijoitusmallissa vähemmistöosakkaaksi tulevan Voland Partnersin tiimi sparraa ja uudistaa yhtiön päätöksentekoa, rakenteita sekä tuo yritykset osaksi verkostojaan. Rahoituksella varmistetaan myös yhtiöiden kyky investoida riittävästi teknologia-, tuote- ja palvelukehitykseen.

”Keskustelut Volandin tiimin kanssa konkretisoivat, minkälaiset muutokset ovat olennaisia, kun valmistaudumme entistä suurempien markkinoiden avaamiseen”, Forsbäck sanoo.

”Kun muutoksen läpiviennin malli on selkeä, on mahdollista ylläpitää kasvun momentum ja avata samanaikaisesti useampia markkinoita sekä viedä läpi omistukseen, organisaatiorakenteeseen, hallitustyöhön ja päätöksentekoon liittyvät uudistukset", Forsbäck kertoo.