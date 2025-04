Hyvinkään uudet omakoti- ja pientalotontit nyt haettavissa

Uudet tontit haettavissa

Hakuaika uusille tonteille päättyy 29.04.2025. Hakemuksella pääsee uusien tonttien valintajärjestysarvontaan Kravunlaakso 1A, 1D, 1E, Kravunrinne ja Hyvinkäänkylän alueilta. Samassa taloudessa asuvat voivat jättää vain yhden hakemuksen. Ostotonttia hakeneet valitsevat arpanumeronsa mukaisessa järjestyksessä ensin, ja näiden jälkeen valinnan tekevät vuokratonttia hakeneet.

Jatkuvassa haussa olevat tontit

Jatkuvassa haussa olevat tontit voi varata tontinvaraushakemuksella. Näitä tontteja varataan hakemusten saapumisjärjestyksessä, ja ne voidaan luovuttaa myös yrityksille. Tontin voi ostaa tai vuokrata.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Kysymykset voi lähettää osoitteeseen tontit@hyvinkaa.fi ja hakemukset osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi.



Karttapalvelu

https://kartta.hyvinkaa.fi/

Tutustu Kravunlaakson alueeseen Hyvinkään kaupunkimallissa, jossa olevat rakennukset ovat kaavamallitaloja. Ilmakuva on vuodelta 2020 ja pohjalla oleva katusuunnitelma on viitteellinen. Osa tonteista on valmiiksi rakennettuja tai vaiheessa.

Lisätietoja antaa: Mika Alastalo, maanmittausinsinööri, tontit@hyvinkaa.fi p. +358 40 558 5054