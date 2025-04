Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi ohje vammaispalvelujen soveltamisesta tukee yhdenvertaisuutta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi Hyvinvointiopas tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia 1.4.2025 10:36:09 EEST | Tiedote

Päijät-Hämeen Hyvinvointiopas on julkaistu. Se on on digitaalinen palvelutarjotin, joka kokoaa yhteen kuntien, seurakuntien, yhdistysten, järjestöjen sekä hyvinvointialueen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.